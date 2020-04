Migranti, la nave Alan Kurdi verso la Sicilia: a bordo 150 naufraghi

La nave Alan Kurdi dell’Ong tedesca Sea-Eye con a bordo 150 migranti si sta dirigendo verso le coste siciliane.

La Alan Kurdi si sta spostando verso la Sicilia. L’Ong tedesca attacca l’Italia per la mancanza di aiuti ai migranti.

La Alan Kurdi verso le coste siciliane

La nave della Ong tedesca Sea Eye, la Alan Kurdi, sta arrivando verso le coste siciliane per ripararsi dal maltempo previsto nelle prossime ore.

“Abbiamo informato le autorità tedesche di questa decisione”

ha fatto sapere il comandante della nave. Come evidenzia anche Fanpage, a bordo della Alan Kurdi ci sono 150 migranti, uno dei quali è già stato evacuato da una motovedetta della guardia costiera italiana.

La nave è ferma nel sud della Sicilia senza permesso di sbarcare né in Italia né in Spagna. La Alan Kurdi ha accusato l’Italia di non aver fornito alcun aiuto ai migranti, dal cibo all’acqua.

La Ong tedesca ha fatto sapere che il centro d coordinamento del soccorso marittimo italiano non ha accolto la richiesta del capitano della nave, Barbel Beuse, che ha sollecitato per avere del cibo e medicinali.

L’Italia avrebbe suggerito alla Alan Kurdi di rivolgersi al governo spagnolo. La situazione a bordo della nave sembra essere diventata insostenibile, visto il numero elevato di migranti soccorsi.

Rifiutato l’aiuto dall’Italia e dalla Spagna, la Alan Kurdi ha quindi deciso di dirigersi verso le coste siciliane per cercare riparo.

Nei giorni passati il governo italiano ha approvato un decreto che sancisce la non sicurezza del Paese per lo sbarco dei migranti nell’emergenza coronavirus.

“Per l’intero periodo di durata dell’emergenza sanitaria nazionale, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety”

è il testo del provvedimento firmato dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ed il ministro della Salute, Roberto Speranza.