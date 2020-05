Migranti, la nave Alan Kurdi sottoposta a fermo amministrativo

Dopo 4 sbarchi di migranti in poco più di 3 giorni, la nave Alan Kurdi, ormeggiata a Palermo, è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Sequestrata la Alan Kurdi, dopo un’ispezione della Guardia di Finanza. Sono circa 200 i migranti giunti sull’isola negli ultimi giorni.

Sbarchi dei migranti

Quattro sbarchi di migranti in poche ore. Lunedì 4 maggio 44 persone sono approdate sulle coste siciliane.

I migranti hanno trascorso la notte al molo Favarolo, dove i vigili del Fuoco hanno installato una tenda per la temporanea accoglienza.

I migranti, che hanno l’obbligo di restare in isolamento per le due settimane successive al loro sbarco, sono ospitati nell’hotspot dell’isola.

Nel fine settimana appena trascorso, sono avvenuti altri due sbarchi. Il primo approdo sulle coste siciliane è avvenuto con l’aiuto della Guardia Costiera.

Una 70ina le persone sbarcate sull’isola, tra sabato e domenica scorsi. I migranti si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione, partita dalla Libia.

Il secondo sbarco è avvenuto direttamente su una spiaggia dell’isola: a bordo del motoscafo c’erano 9 persone.

Nella tarda serata di lunedì ci sono stati altri due sbarchi sull’isola di Lampedusa.

A bordo dei barconi arrivati in Sicilia si trovavano 136 naufraghi, accolti nell’hotspot. I migranti si trovano temporaneamente sul molo Favaloro, dove sono state allestite anche le tende per i controlli in vista dell’emergenza coronavirus.

Sequestrata la Alan Kurdi

Intanto, nella serata di ieri, dopo le richieste del sindaco di Lampedusa, Totò Martello, la ministra dell’Interno, Lamorgese, ha promesso l’invio di una nave che stazionerà tra l’isola e Pozzallo ed accoglierà i naufraghi.

Nella serata di ieri, la nave Alan Kurdi, ormeggiata nel porto di Palermo, è stata sequestrata dopo un’ispezione da parte della guardia di finanza.

Come evidenzia anche Tgcom24, pare che gli uomini delle Fiamme Gialle abbiano rilevato diverse irregolarità che comprometterebbero la sicurezza dell’equipaggio.