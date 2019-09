Migranti, terribile naufragio al largo della Libia e in Marocco: barcone e...

Per i migranti notizie terribile, con un naufragio in Libia e uno in Marocco: ecco cosa sta succedendo

Tanti i migranti che sono fuggiti dalle coste libiche e marocchine, ma la situazione è sfuggita di mano e ci sono stati due terribili naufragi.

Il naufragio al largo della Libia

Al largo della Libia un barcone con 50 persone al suo interno, si è rovesciato e a confermare la notizia è stato il Tweet dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:

“i soccorritori sono in arrivo e l’Unhcr è pronto a fornire assistenza medica e umanitaria”

Secondo quanto evidenziato dalla Alarm Phone potrebbe essere una imbarcazione rimasta in avaria per 24 ore. Se questo venisse confermato significherebbe che alcuna autorità sia intervenuta prontamente nonostante le tante segnalazioni effettuate fin dal giorno prima a Italia – Malta e Libia stessa.

Alarm Phone denuncia quindi il fatto dicendo che tale modalità sia omissione di soccorso, sottolineando anche il fatto che ci fossero dei bambini:

“una tragedia in diretta. cosa altro deve succedere affiché le autorità si assumano la responsabilità di tale situazione?”

Anche la Ong Mediterranea è intervenuta in merito alla terribile vicenda definendosi scioccata e costernata per non poter prestare il soccorso dovuto:

“non essere in mare mentre le persone annegano a causa dell’illegittimo sequestro amministrativo della Mare jonio. soccorreteli!”

Cosa è successo in Marocco?

Ma l‘emergenza c’è anche in Marocco dove – per ora confermato – ci sarebbero sette persone che hanno perso la vita (sei uomini e una donna) dopo che il gommone si è ribaltato.

I corpi sono stati trovati al largo di Casablanca, mentre altre tre persone sono state portate in Ospedale.

Nel mentre due barchini – con 25 persone ciascuno – sono arrivate a Lampedusa e sbarcate. Intercettate dalla Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto – le persone sono state accolte all’hotspot dell’Isola dove ad aspettarli c’erano già 15 ospiti.