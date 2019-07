Migranti, Mediterranea punta verso Lampedusa. Matteo Salvini: “Andate in Tunisia”

54 migranti sono a bordo della Ong Mediterranea e chiedono di poter sbarcare a Lampedusa. Ma il vice premier non ci sta vista la loro vicinanza con la Tunisia.

La Ong Mediterranea ha lanciato un Tweet dove conferma di aver salvato 54 persone a largo delle coste libiche:

Queste persone sono state tratte in salvo dopo che hanno lanciato un SOS dal loro gommone in zona Sar e intercettate dalla Alex Mediterranea.

Il gruppo è composto da 11 donne di cui 3 incinte, 4 bambini e il resto uomini sottolineando che una motovedetta libica ha intimato loro l’alt per poi dileguarsi senza fermare nessuno.

Sempre su Twitter lanciano la richiesta di poter sbarcare direttamente a Lampedusa:

“abbiamo chiesto l’assegnazione urgente di lampedusa come porto più sicuro e vicino”

Ora la Ong naviga verso Nord in attesa di un porto sicuro, per concludere tutte le operazioni di salvataggio:

“lampedusa è per una posizione geografica non per altro!”