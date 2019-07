La Francia definisce la questione migranti inaccettabile e punta il dito sull’Italia. Ma il vice premier Salvini risponde duramente

Un duro botta e risposta tra Italia e Francia per la questione migranti, dove ora le parole potrebbero diventare fatti.

Francia contro l’Italia e Matteo Salvini

Il portavoce del governo francese – Sibeth Ndiyaye – è stato intervistato dalla BMF-TV per discutere del caso Sea Watch.

L’Italia non è stata definita come un Paese indegno ma il comportamento del nostro Ministro dell’Interno Matteo Salvini non sembra essere loro accettabile.

Non solo, secondo il portavoce:

“l’italia non è stata all’altezza di cogliere i migranti”

Evidenziando che bisognerebbe essere rispettosi in merito alle istituzioni e le autorità, sottolineando l’importanza dell’Italia e della sua storia. Nonostante questo ha continuato a dibattere contro il vice premier Salvini facendo emergere il suo comportamento non accettabile – sempre secondo le parole del portavoce durante l’intervista:

“la francia e l’unione europea sono stati solidali con l’italia”

La dura risposta di Matteo Salvini

La risposta del Ministro dell’Interno Matteo Salvini non si è fatta attendere, duro tramite social dove ribadisce l’importanza che ogni Paese guardi a casa propria:

“il governo francese la smetta di insultare e apra i suoi porti, gli italiani hanno già accolto e speso troppo”

Terminando che i prossimi barconi saranno diretti a Marsiglia, così da valutare l’accoglienza francese. Una replica immediata dopo l’intervista del portavoce che ha scaldato gli animi italiani.

Ci sarà una contro replica anche da parte di Macron? Staremo a vedere nelle prossime ore.