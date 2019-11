I migranti che stanno per arrivare nel Belpaese, sono a bordo di un mercantile italiano. Il governo è sotto pressione delle Ong che chiedono lo sbarco.

La segnalazione sui migranti è arrivata da Alarm Phone attraverso Twitter.

I migranti sono a bordo della Asso30

Ritorna la problematica relativa ai migranti con un flusso dalla Libia in netto aumento. Questa volta sono 200 persone a bordo di una nave mercantile italiana, la Asso30. La segnalazione è arrivata dal network telefonico Alarm Phone attraverso i social network Twitter:

“Tra ieri sera e stamattina circa 200 persone in pericolo sono state salvate in acque internazionali e sono ora a bordo del mercantile #Asso30, battente bandiera italiana – si legge sul Tweet di Alarm Phone – la Guardia Costiera è informata. Le persone sono scappate dalla Libia e devono essere portate in salvo in Europa!”.

Lo stesso network, nei giorni scorsi aveva segnalato 40 disperati che poi sono stati salvati dalle autorità maltesi.

I migranti in arrivo confermati dalla Sea Watch

Sul canale social dell’Ong tedesco si legge la comunicazione dei 200 persone a bordo della Asso30 che sono stati completamente ignorati dalle autorità dell’Unione Europee. La nave italiana, a detta della Ong, non può assolutamente fare marcia indietro e portare indietro i 200 in un paese che è diventato ormai un inferno. Sta alla guardia costiera la responsabilità legale di coordinare lo sbarco delle duecento persone in un porto che sia sicuro. Non si vedeva una concentrazione così alta di migranti da tanti mesi. Le Ong spingono affinché il governo italiano o maltese diano indicazioni per lo sbarco ma, al momento, non ci sono novità. Le Ong hanno detto la loro anche nel caso della Ocean Viking e della Alan Kurdi.

Il giorno 2 novembre, c’è stato il rinnovo automatico dell’accordo con la Libia. L’Italia con il suo governo, si è detta d’accordo sulla proroga.