Migranti a Genova, la nave Cigala Fulgosi attracca al porto: “Molti minori non accompagnati”

I migranti sono arrivati a Genova con la nave Cigala Fulgosi e sono in atto le prime operazioni di controllo. Ecco tutti gli aggiornamenti

Come preannunciato i migranti sono arrivati a Genova, con la nave Cigala Fulgosi della Marina. Cosa accade adesso?

La nave Cigala Fulgosi attracca a Genova

Con a bordo 100 persone, tra cui 17 donne e 23 minori, la nave della Marina è arrivata al Porto di Genova e sono iniziate da pochi minuti tutte le operazioni di controllo.

Polizia, Croce Rossa e Capitaneria di Bordo sono sul posto insieme alla Usmaf per le questioni di carattere sanitario – accompagnati dal garante per i minori della Liguria – Francesco Lalla come si evince anche da Ansa.

Alcune delle donne a bordo si trovano in stato interessante, tra le quali una quasi al termine (settimo mese). Salvati dalle coste libiche, ora portati in Italia dove sono previste tre opzioni successive ai vari step di routine – come abbiamo evidenziato in questo nostro articolo.

Si è inoltre confermato che molti dei minori a bordo non sono accompagnati da un genitore o parente, tanto che potrebbero avere un trattamento differente e a loro riservato.

Le parole di Matteo Salvini

Il vice premier ha confermato che le persone a bordo della nave, dopo tutti gli step di controllo, cura e identificazione, non rimarranno in Italia ma portati in cinque Paesi facenti parte dell’Unione Europea e dal Vaticano.