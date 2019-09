Migranti, Eleonore con 104 persone a bordo forza il divieto di ingresso: “E’ una emergenza”

La nave Eleonore con 104 migranti a bordo dichiara lo stato di emergenza e forza il divieto di ingresso. E ora cosa succede?

Ora con 104 migranti a bordo la Eleonore dichiara lo stato di emergenza e decide di forzare il divieto italiano. Vediamo insieme tutti gli aggiornamenti.

Il divieto di entrata per la Ong

La nave Ong ha salvato 104 persone al largo della costa libica e subito dopo, Matteo Salvini aveva firmato l’immediato divieto di avvicinamento e sbarco in acque italiane.

Al provvedimento pongono le loro firme anche il Ministro Trenta e il Ministro Toninelli, secondo quanto previsto dal Decreto Sicurezza Bis. Nel testo si è determinato che l’entrata di questa nave:

“potrebbe determinare rischi di ingresso sul territorio nazionale di soggetti coinvolti in attività terroristiche”

Evidenziando che tutti le persone sono prive di documenti di identità e la cui nazionalità resta presunta, in merito alle loro dichiarazioni.

Si è inoltre smentita la versione della Ong: infatti sembra che il gommone non stesse per affondare, come dichiarato, ma presentasse una buona galleggiabilità. Nei paraggi anche una motovedetta libica, pertanto la Ong è intervenuta in totale autonomia.

Eleonore forza il divieto a si dirige a Pozzallo

La nave della Mission LifeLine ora si dirige verso Pozzallo, dichiarando lo stato di emergenza e forzando volontariamente il divieto di avvicinamento e sbarco in acque italiane.

Come si evince da AdnKronos, la Guardia di Finanza è pronta al sequestro amministrativo della nave stessa, consegnando il provvedimento al capitano tedesco.

La decisione è stata presa in quanto alcuni passeggeri soffrono il mal di mare o hanno gli indumenti completamente bagnati con un sovraffollamento ingente.