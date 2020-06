Migranti, il corpo di una bimba di 5 mesi trovato su una spiaggia in Libia

È stato ritrovato il corpicino di uno dei due bambini che avevano perso la vita durante un naufragio. Il barcone dei migranti si era rovesciato mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo. Per 12 persone, tra cui una bambina di 5 mesi, non c’è stato nulla da fare.

Ennesimo naufragio in mare, al largo delle coste libiche.

Era lo scorso 13 giugno, quando Alarm Phone, il numero per i soccorsi in mare, aveva ricevuto una chiamata da parte del familiare di un migrante.

L’imbarcazione naufragata era partita da Zawiya, zona della Libia nord-occidentale, tra le più utilizzate per i trafficanti di uomini.

Anche l’Organizzazione internazionale delle migrazioni aveva confermato la notizia del naufragio, nel quale hanno perso la vita 12 migranti, tra cui due bambini.

Diciassette invece le persone riportate in Libia.

Il corpicino di una bambina di appena cinque mesi è stato trovato questa mattina, come riferisce anche Fanpage, su una spiaggia di Sourman in Libia.

Le acque hanno restituito il corpo della piccola, dopo il naufragio avvenuto qualche giorno fa a poche miglia da Zawija.

Alarm Phone, la piattaforma che offre assistenza telefonica ai migranti nel mar Mediterraneo, ha confermato la notizia del tragico ritrovamento.

si legge su Twitter.

3 days after the 13 June shipwreck off #Zawiya, the body of a little girl was washed up on the beach of Sorman. We send strength & solidarity to the relatives & condemn these endless killings at the borders of Europe. #BlackLivesMatter also in the #Med. https://t.co/cl9jTajsVC

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 16, 2020