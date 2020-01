Migranti, capitano Ong multato rompe il silenzio: “Non potevo lasciarli morire”

Claus Peter Reisch, comandante della nave ONG Marie Eleonore è stato sanzionato per non avere rispettato il Decreto Sicurezza Bis sui migranti

“Non potevo permettere che i migranti morissero quei migranti”,

ha commentato il comandante della nave ONG Marie Eleonore, Claus Peter Reisch, che è stato sanzionato per non avere rispettato il decreto Sicurezza Bis – come racconta anche Repubblica.

Lo stesso comandante lo scorso 2 settembre ha recuperato 104 naufraghi nel Mare Mediterraneo.

“Sono stato multato in Sicilia. Farò ricorso ma nel frattempo è tutto molto costoso”,

ha twittato Reich.

Abrogare i Decreti Sicurezza: Reisch vuole incontrare la Ministra Lamorgese

Reisch chiede di potere incontrare la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese per chiedere al Governo ad abrogare i Decreti Sicurezza, che definisce “leggi disumane“.

Reisch deve onorare la sanzione entro 60 giorni

Nell’ammenda notificata al Comandante si legge che deve onorare la somma entro 60 giorni dalla contestazione.

“[…] quella notte ero stato costretto a dichiarare lo stato di emergenza a bordo”,

si giustifica lo stesso Reisch, che è stato punito per avere salvato 104 vite umane.

Quella notte c’era stato un violento temporale, la visibilità era ridotta al minimo le 104 persone erano quasi tutte all’aperto, sul ponte della nave.

Le persone erano bagnate e per farle riscaldare, racconta il Comandante,

“li abbiamo fatti scendere nelle nostre cabine, gli abbiamo fatto usare i nostri bagni, pure l’infermeria. Insomma, tutti gli spazi disponibili. Ma non bastavano”.

Alle 4.30 di notte Reisch racconta di aver contattato le autorità italiane per avvisare del trasferimento a Pozzallo, dopo avere dichiarato lo stato di emergenza.

Proprio qui a Pozzallo c’è un hotspot che si trova direttamente al porto.

“Come capitano non c’erano altre possibilità”.

Portarli altrove ad Amburgo, in effetti, non era la scelta perfetta dato che sono oltre 4000 km di distanza.

Dopo l’arrivo in Italia, i 104 migranti salvati dal Comandante sono stati trasferiti in altri paesi europei e nessuno è rimasto sul territorio nazionale.

Adesso il comandante si augura che il nuovo Governo Conte possa fare meglio di Salvini.