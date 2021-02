Migranti, imbarcazione in difficoltà al largo della Libia: Alarm phone lancia l’appello

A bordo del gommone alla deriva c’erano 2 bambini e 13 minori non accompagnato.

Una barca con circa 150 persone a bordo è in grave pericolo a largo della Libia. A segnalarlo il centralino dei migranti, Alarm Phone.

Gli operatori hanno chiesto aiuto alle autorità competenti, segnalando di sentire soltanto urla e nulla più.

Diverse persone sarebbero anche cadute in acqua.

🆘️ SERVE AIUTO URGENTE!

Una barca con cca 150 persone è in grave pericolo a largo della Libia. Il nostro contatto con la barca non è buono e riceviamo solo informazioni frammentate sulla posizione. Sentiamo urla, dicono che ci sono persone in acqua. Le autorità sono informate.

— Alarm Phone (@alarm_phone) February 26, 2021