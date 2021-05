Migranti, è allarme a Lampedusa: più di 2mila persone sbarcate in 24 ore. Hotspot al collasso

Mentre la Guardia Costiera libica ha annunciato di aver riportato indietro quasi trecento migranti e di averli assegnati all’anti-immigrazione clandestina.

Non si fermano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Nelle ultime ore infatti sono arrivati sull’isola oltre 2mila migranti.

Come riferisce anche Fanpage, la situazione inizia a diventare particolarmente complicata, visto che ormai l’hotspot di prima accoglienza è al collasso.

In totale sono 20 gli sbarchi registrati in poco meno di 24 ore. Poco prima della mezzanotte di domenica, una motovedetta della Capitaneria di porto ha soccorso un peschereccio con 352 persone a bordo.

Durante la notte sono stati soccorsi altri 101 migranti,+, tra cui dieci donne e tre bambini.

Nelle ultime ventiquattro ore sono 2.128 le persone trasferite nell’hotspot di Lampedusa.

Intanto, il centralino di soccorso, Alarm Phone, ha segnalato la presenza di cinque barche in pericolo nella zona Sar maltese.

A bordo delle 5 imbarcazioni sarebbero 419 i migranti in pericolo. Le autorità maltesi non sono ancora intervenute.

In questo momento ci sono 3 imbarcazioni in zona SAR #Maltese, in posizioni ravvicinate. Una operazione di soccorso può mettere in salvo ~231 persone. Le autorità sono informate, devono agire subito! #DontLetThemDrown! pic.twitter.com/GXnrHhNxKu

— Alarm Phone (@alarm_phone) May 9, 2021