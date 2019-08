Migranti, accordo con Malta per far sbarcare le persone della Ocean Viking

I migranti della Ocean Viking hanno finalmente un porto dove attraccare e sbarcare, per poi essere distribuiti in ben sei Paesi dell’Unione Europea

L’odissea dei migranti della Ocean Viking sta per terminare e dopo 14 giorni in acqua, ora Malta accoglie loro per lo sbarco.

I 14 giorni della Ocean Viking

356 persone salvate in tre differenti missioni dalla Ong francese, sono stati in balia delle onde tra Lampedusa e Malta per 14 giorni messi nell’ombra dalla vicenda Open Arms.

Proprio in queste ultime ore il medico di bordo aveva preannunciato la sua preoccupazione, evidenziando che restavano solo cinque giorni di viveri e le condizioni di alcune persone non avrebbero potuto reggere ulteriormente la situazione che si stava creando all’iterno.

Malta ha accordato lo sbarco alla Ong

Ora Malta ha accordato che tutte le persone potranno essere sbarcate nel loro porto e poi distribuiti in vari Paesi che hanno acconsentito, alla presa in carico.

Il premier Muscat ha annunciato su Twitter:

“malta trasferirà queste persone su navi militari maltesi in acque internazionali, portandoli a terra”

Successivamente le persone a bordo verranno controllate, rifocillate e spostate in Francia – che ne accoglierà 150, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Irlanda:

“un accordo trovato a seguito di discussioni con gli altri stati membri – soprattutto francia e germania”

In uno dei comunicati Msf ha confermato che dopo 14 giorni sono sollevati per la soluzione:

“ma i governi europei devono mettere fine agli stalli prolungati e meschine negoziazioni”

Ora sono tutti in viaggio verso il Porto e nelle prossime ore saranno accolti dal Governo maltese per il loro arrivo.