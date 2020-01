Migranti, 141 salvati a Lampedusa: altre 70 persone disperse in mare

Primo sbarco dell’anno a Lampedusa: nella giornata di ieri 97 migranti sono stati recuperati al largo delle coste siciliane. Come riporta anche Fanpage, ad avvistare l’imbarcazione in mare è stata la Guardia di Finanza che, d’accordo con la Guardia costiera, ha organizzato le operazioni di soccorso.

Tutti i naufraghi che si trovavano a bordo dell’imbarcazione sono stati tratti in salvo e trasferiti al punto di raccolta di Contrada Imbriacola, privo di ospiti.

Un altro salvataggio è stato effettuato ieri dalla nave Open Arms, che ha soccorso 44 naufaghi in stato di ipotermia. La piccola imbarcazione navigava da due giorni senza benzina, in balia del mare. I 44 uomini a bordo sono stati trovati in un grave stato di ipotermia.

Oltre 70 naufraghi dispersi in mare

Oltre 70 migranti risultano ancora dispersi in mare. I naufraghi, partiti dalla Libia su una barca di legno, sono circa una settantina. L’imbarcazione aveva contattato il call center di Alarm Phone per chiedere aiuto, dopo essere scappata da al-Zawiyya, in Libia.

A renderlo noto lo stesso call center, che ha pubblicato un tweet su quanto accaduto. La nave della Ong Open Arms è stata avvisata di quanto accaduto, ma non è riuscita a rintracciare l’imbarcazione dispersa.

Dopo aver ricevuto le coordinate gps, Alarm Phone aveva informato le autorità d’Italia e Libia, ma senza riscontri positivi. Si temono quindi nuovi naufragi.

Il 9 gennaio altre 60 persone sono state tratte in salvo ad una trentina di chilometri dalle coste libiche. Tra loro diverse donne e 31 minori.

Lo scorso 5 gennaio altri 33 migranti, di cui diversi in gravissime condizioni, erano sbarcati nel porto di Lecce e poi trasferiti nel centro Don Tonino Bello di Otranto.