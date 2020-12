Ci sono alcune serie televisive turche imperdibili che dovresti vedere: DayDreamer, Siyah Beyaz Ask e non solo: scopriamo quali sono.

Le serie televisive turche stanno riscuotendo un gran successo a livello internazionale: se sei in astinenza da emozioni, drammi, amore e intrighi guardare una di queste soap turche proposte è la soluzione.

Scopriamo quali sono le migliori soap turche da vedere assolutamente.

Le migliori soap turche da vedere

Le serie televisive sono diventate una droga per i telespettatori, una buona percentuale di persone ammette anche di preferirle ai film perché hanno modo di affezionarsi ai personaggi e alla tram 2 volte di più.

Quali sono le soap turche migliori e imperdibili? Due serie tv hanno riscosso in Italia un gran successo: Cherry Season – Le stagioni del cuore e Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore. Nell’ultimo anno anche DayDreamer – Le ali del sogno ha guadagnato terreno salendo la classifica e diventando una delle serie più seguite.

I telespettatori sono appassionati dalle serie televisive turche soprattutto per come sono mostrate e vissute le emozioni nelle trame: in modo semplice, emotivo ed estremamente delicato. La quasi totale assenza di violenza in queste soap ha positivamente colpito il pubblico portando ad amarle ancora di più.

Il romanticismo e l’affetto familiare regnano sovrani nelle serie tv turche, il successo è dato da baci, carezze ed abbracci delicati ma sospirati. Drammi familiari, intrighi e amori impossibili fanno da contorno.

Siete in astinenza da serie travolgenti? Scopriamo quali sono le migliori serie televisive turche da non perdere assolutamente.

9 serie tv turche imperdibili

Quali sono le migliori serie televisive turche da non perdere? Ecco stilata una lista di 9 fantastiche soap:

Ates Bocegi Ask Laftan Anlamaz Sen Cal Kapimi Sevgili Gecmis – Sisterhood Siyah Beyaz Ask (SBA)- Amore in bianco e nero Kiralik Ask- Love for rent Cilek Kokusu Dogdugun Ev Kaderindir (DEK) DayDreamer le Ali del Sogno

DayDreamer- Le ali del sogno

La famosa soap DayDreamer-le ali del sogno ha conquistato il pubblico e in particolare il protagonista maschile, Can Yaman, ha fatto breccia nel cuore di moltissime fan.

Dall’estate 2019 è andata in onda in Italia e da quel momento ha solo aumentato i consensi e il suo seguito di fan: una serie tv colma di sentimento, emozioni, suspense e intrighi davvero da non perdere.

Un post condiviso da DayDreamer – Le Ali del sogno (@daydreamerofficiall)

Can è un fotografo che adora viaggiare, fare sport e odia i programmi definitivi. Si ritorva improvvisamente a comando dell’azienda di suo padre dove incontrerà la protagonista femminile interpretata da Demet Ozdemir. Un bacio inaspettato e dato per sbaglio sarà la scintilla che incendierà la passione fra i due.

Siyah Beyaz Ask (SBA- Amore in bianco e nero)

La trama avvincente di Siyah Beyaz Ask narra la storia magnetica tra Birce e Ibrahim, si legge su Chiecosa.it. Una chimica così forte li ha contraddistinti nelle riprese che la moglie dell’attore ha sollevato delle proteste in merito.

Una soap molto romantica con spiccati tratti di drammaticità e crime. La bella Birce è una dottoressa mentre Ibrahim è un sicario: un patto costringerà la donna a sposarlo e lui, al suo fianco, cambierà totalmente.

Kiralik Ask – Love for rent

La serie tv turca intitolata Kiralik Ask è stata messa in onda in America con il nome di Love for rent e ha riscosso un ottimo successo. Il protagonista della serie è un ragazzo geniale ma molto introverso e timido che nella sua vita non ha mai conosciuto l’amore di una donna.

Tutta la sua famiglia vorrebbe vedere Homer Iplikci, il protagonista, sposato e con figli ma lui non ha mia avuto nemmeno una relazione. Una clausola del testamento di suo nonno vincolerà l’eredità di Homer: potrà averla solo se si sposerà.

Gli zii di homer proveranno a pilotare la situazione ingaggiando una donna, Dafne, per farlo innamorare con l’inganno: dopo il matrimonio lei sarebbe fuggita con i soldi. Dafne e Homer però si innamorano perdutamente l’uno dell’altro nel modo più inaspettato.

Sisterhood

Sisterhood è una serie tv di stampo drammatico. È breve poiché costituita da sole 8 puntate che durano 2 ore l’una conquista il pubblico già dopo pochi minuti.

La trama si fonda sulla sorellanza, sulla famiglia e sui valori: tre sorelle non sono a conoscenza l’una dell’esistenza dell’altra fino alla lettura di una lettera inaspettata.

Le tre donne saranno intrappolate sull’isola di Smirne poco dopo essersi conosciute per la prima volta: ognuna ha un passato da rivelare, segreti e molto altro. Le tre sorelle dovranno conoscersi, scoprirsi e volersi bene affrontando la vita e vivendosi a piano.