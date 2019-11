Chi è Mietta? La celebre cantante e soprano italiana: dalla vittoria a Sanremo nell’89 a oggi con il rilascio dell’ultimo singolo

Scopriamo tutti i segreti di Mietta, una delle voci più belle della musica italiana, tornata nel 2019 con un nuovo singolo.

Chi è Mietta

Mietta, pseudonimo di Daniela Miglietta, nasce a Taranto, il 12 novembre del 1969.

Cantante, attrice e scrittrice italiana, si avvicina al mondo della musica in età adolescenziale. Esordisce come attrice nello sceneggiato radiofonico Nasce una stella nell’87, e l’anno dopo debutta al Festival di Sanremo.

Nel 1989 vince il Festival di Sanremo nella categoria «Nuovi» con Canzoni, scritta da Amedeo Minghi e Pasquale Panella. Ottiene anche il Premio della Critica e il Telegatto d’argento come “Miglior rivelazione” dell’anno. Ottiene infine anche il disco d’oro per le oltre 100.000 copie vendute del 45 giri.

Negli anni ’90 partecipa ad altre edizioni del Festival di Sanremo, pubblica i primi dischi ed esordisce nel 1997 come attrice drammatica ne La piovra 8 – Lo scandalo di Giacomo Battiato, recitando al fianco di Luca Zingaretti e Raoul Bova.

Nel 2004 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Morris Albert con il brano Cuore, e lo farà anche nel 2008 con il brano Baciami adesso.

Il 20 aprile 2011 debutta come scrittrice con il suo primo romanzo: L’albero delle giuggiole. Il 1º maggio 2015 debutta come conduttrice in occasione del concerto del Primo Maggio di Taranto.

Dal 16 maggio 2019 è giudice ad All Together Now, il nuovo talent show di Canale 5, e nello stesso anno esce il nuovo singolo Milano è dove mi sono persa, che segna il suo ritorno sulla scena pop.

Vita privata e curiosità

Mietta, il 23 settembre 2010 diventa madre di Francesco Ian, nato della relazione con il chitarrista Davide Tagliapietra, figlio di Aldo Tagliapietra (ex voce de Le Orme).

Negli anni novanta, invece, è stata sentimentalmente legata per un lungo periodo all’attore e modello Brando Giorgi.