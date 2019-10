Micosi delle unghie: ecco 6 rimedi fai-da-te per curarla

Non lasciare che un’infezione dell’unghia del piede ottenga il meglio da te e influisca sul tuo stile di vita. Prova questi rimedi domestici semplici ed efficaci per il fungo dell’unghia del piede.

Micosi delle unghie: un’infezione del genere può essere fastidiosa e imbarazzante.

Sfortunatamente, i trattamenti convenzionali – vari liquidi, lacche o altri medicinali per uso topico o orale – spesso richiedono molto tempo per funzionare, non sono efficaci e costano un bel po’.

In effetti, sembra che anche i farmaci antifungini più efficaci abbiano un tasso di guarigione solo del 30% circa. [1,2] Ma non c’è motivo di scoraggiarsi.

Esistono rimedi casalinghi per il fungo dell’unghia del piede che funzionano bene, sono convenienti e usano ingredienti completamente naturali.

Che cos’è il fungo dell’unghia del piede?

Le infezioni delle unghie sono causate da una crescita eccessiva di funghi, tra cui lieviti e muffe.

Di solito, inizia con qualcosa di piccolo, come una macchia bianca o gialla sotto l’unghia.

A poco a poco, questa si diffonde più profondamente nell’unghia, causando scolorimento, ispessimento e sgretolamento della stessa.

Può diventare dolorosa quando l’infezione peggiora. Viene definita onicomicosi e tinea unguium.

Micosi dell’unghia: i 6 migliori rimedi fai-da-te

Per trattare efficacemente un’infezione dell’unghia del piede, dovrai utilizzare agenti antifungini. Eccone sei naturali.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio ha effetti significativi antifungini. Studi di laboratorio dimostrano che il bicarbonato di sodio è efficace contro molte specie fungine che sono comunemente coinvolte nel fungo dell’unghia del piede.

In effetti, ha inibito la crescita dell’80% degli isolati fungini testati in uno studio.

Prova a fare una pasta con l’acqua e bicarbonato di sodio e stendila sulle unghie. In alternativa, aggiungi un po’ di bicarbonato di sodio in un secchio d’acqua e fai un bagno quotidiano.

Tea tree oil

L’olio dell’albero del tè è un olio essenziale molto utile. Non solo può essere utilizzato per trattare condizioni che vanno dalla forfora al piede di atleta, ma è tra i migliori rimedi domestici per il fungo dell’unghia del piede.

Questo olio essenziale ha significativi effetti antifungini, insieme a proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. Le nanocapsule di olio dell’albero del tè sopprimono la crescita del rubrum, una delle più comuni infezioni dell’unghia del piede che causano funghi.

Strofina l’olio essenziale dell’albero del tè direttamente sulla zona interessata due volte al giorno fino alla scomparsa dei sintomi.

Olio di girasole ozonizzato

Contiene composti con significativi effetti medicinali. In uno studio condotto utilizzando un prodotto chiamato Oleozon, i partecipanti hanno riscontrato notevoli miglioramenti con l’applicazione topica dell’olio di girasole ozonizzato due volte al giorno;

Il 90,5 percento è stato completamente guarito dal suo fungo dell’unghia del piede.

Nel gruppo di controllo che utilizzava il ketoconazolo (un medicinale da banco), solo il 13,5 percento è stato curato. Un anno dopo, il gruppo Oleozon aveva solo un tasso di ricaduta del 2,8%, mentre il 44,4% del gruppo di controllo era ricaduto. [6] Strofina una piccola quantità di questo olio sulle dita dei piedi due volte al giorno per trattare il fungo dell’unghia del piede.

Estratto di foglie di olivo

Le foglie di olivo contengono molti composti benefici, compresi i composti fenolici.

Hanno dimostrato di avere significativi effetti antibatterici e antifungini, rendendolo uno strumento utile per combattere il fungo dell’unghia del piede.

Cerca la forma liquida e usa una piccola quantità per coprire le unghie infette più volte al giorno.

Olio di cocco

Molte persone usano l’olio di cocco per trattare il fungo dell’unghia del piede.

Questo olio ha effetti benefici per la salute che vanno dalla protezione dell’udito alla prevenzione della perdita di memoria.

Inoltre, l’olio di cocco è un potente agente antifungino. Per curare il tuo fungo dell’unghia del piede, sciogli una piccola quantità di olio di cocco sulla punta delle dita (è solido a temperatura ambiente) e applicalo direttamente sulle dita dei piedi.

Estratto di Ageratina

Comunemente nota per essere altamente efficace nella lotta contro il fungo dell’unghia del piede.

Inizia facendo un ammollo quotidiano del piede con bicarbonato di sodio, quindi sperimenta vari oli essenziali ed estratti fino a trovare quello che funziona meglio per te.

Prova ad abbinare l’olio di cocco con l’olio dell’albero del tè, ad esempio, per ottenere un trattamento due in uno.