Micòl Incorvaia, chi è la bellissima sorella di Clizia del Grande Fratello Vip?

Chi è Micòl Incorvaia, l’influencer appassionata di moda, sorella di Clizia Incorvaia, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4

Scopriamo tutti i segreti di Micòl Incorvaia, dall’infanzia in Sicilia fino al trasferimento a Milano, dalla passione per la moda fino alla sua vita sentimentale.

Chi è Micòl Incorvaia?

Nasce a Pordenone, il 9 settembre del 1993, sotto il segno zodiacale della vergine. Trascorre gran parte della sua vita in Sicilia, ad Agrigento, dove si trasferisce con la famiglia dal Friuli Venezia Giulia.

Dal 2012 al 2016 studia presso l’Istituto Europeo del Design di Milano, dove consegue un diploma in Moda. Dal 2016 al 2017 lavora come designer presso Gentucca Bini, una stilista di fama internazionale. Dal settembre 2019 è assistente show-room nella boutique Jijil di Milano.

Recentemente, la Incorvaia è stata ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 per parlare della sorella e del rapporto fra lei e l’ex-cognato, per cercare di far luce sulla vicenda che ha coinvolto ben tre personaggi del mondo dello spettacolo l’estate scorsa.

Fidanzato e curiosità

La Incorvaia è appassionata di fashion e moda e cura il suo profilo Instagram inserendo numerosi suoi scatti nei quali indossa outfit di tendenza. Patita d’estetica anni ’80 e ’90, Micòl è un’aspirante influencer.

Per quanto riguarda la vita sentimentale della ragazza, sembra che al momento non sia impegnata sentimentalmente.

Micòl è sorella di Clizia Incorvaia, a cui somiglia molto esteticamente. Si tratta della modella e influencer, ex concorrente di Pechino Express e attuale del Grande Fratello Vip 4. La donna è diventata ancor più nota quando è stata coinvolta nella bufera mediata assieme all’ex marito Francesco Sarcina e al presunto amante Riccardo Scamarcio.

Tutte le volte in cui Micòl Incorvaia è comparsa in tv, ha sempre preso le parti della sorella, difendendola da chi reputa che l’ex moglie del frontman de Le Vibrazioni continui a cavalcare l’onda dello scandalo.