Mick Schumacher ha intrapreso la stessa strada di suo padre Michael.

Mick Schumacher, figlio del noto pilota Michael Schumacher, ha solamente 21 anni ma ha già capito che strada intraprendere, infatti ha scelto di seguire le orme del famosissimo padre.

Mick è pronto a rubare la scena a Michael con il prossimo debutto in Formula 1.

Il campione 7 anni fa è stato coinvolto in un incidente sugli sci, la famiglia ha scelto di non lasciare nessuna dichiarazione sullo stato di salute del campione, ma il figlio Mick ha fatto una rivelazione dolcissima e inaspettata.

Mick, in un’intervista rilasciata al portale ufficiale della Formula 1, ha parlato del regalo più bello che ha ricevuto dall’ex pilota della Ferrari. Ha dichiarato:

“Una coppa vinta da mio padre in una gara di kart a noleggio. Me la regalò quando avevo solo sei anni e da allora si trova in bella mostra, nel punto migliore della mia camera da letto“.

Un regalo davvero significativo per Mick infatti ha spiegato:

L’ex pilota è l’idolo di Mick e prova molta ammirazione per suo padre e a darne la conferma sono queste parole:

“Sarà scontato, ma il mio idolo sportivo assoluto è lui! Continuo ad ammirare tutti i risultati che ha raggiunto e cerco di imparare. Lui è stato un riferimento per tutti i piloti, per tantissimo tempo, e per me lo è ancora oggi” – spiega il 21enne pilota – “Questo solo parlando dell’aspetto sportivo. Anche dal punto di vista umano, mio padre è un esempio: pur essendo tra i più grandi di sempre, ha sempre mantenuto i piedi per terra. Questo forse è l’aspetto che dovrei seguire di più”.