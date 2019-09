Michael Schumacher, l’ultimo saluto del figlio Mick in lutto dopo l’incidente mortale che ha tolto la vita all’amico Anthoine Hubert

Mick Schumacher, il figlio del campione di Formula Uno in lutto dopo l’incidente mortale che ha tolto la vita al suo caro amico

Il mondo dello sport è in lutto: l’addio di Mick Schumacher sui social per l’amico morto in seguito ad un tragico incidente stradale.

Mick Schumacher: addio a Anthoine Hubert

Un giorno particolarmente triste per il mondo dello sport. Ci lascia per sempre uno dei piloti più giovani della Formula Uno: Anthoine Hubert. Il 22 enne francese ha perso la vita in seguito ad un’incidente avvenuto sul circuito di Spa, durante il Gran Premio del Belgio. Una giovane vita spezzata la cui prematura scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi cari e dei suoi colleghi, tra questi anche il figlio di Michael Schumacher, Mich.

Su Twitter, il figlio del campione di Formula Uno ha scritto un breve ma straziante messaggio per il suo caro amico che ha commosso il popolo del web:

“Il destino è brutale, la perdita è infinita. Anthoine, ci manchi già“.

Numerosi i messaggi di cordoglio per il giovane pilota tra questi anche i Lewis Hamilton, campione del mondo e pilota Mercedes, che nel suo lungo messaggio per Anthoine Hubert ha sottolinea che lui è un eroe perché, nonostante la consapevolezza dei rischi connessi a questo sport, ha inseguito i suoi sogni.

La carriera del figlio di Michael

Il giovane ragazzo ha deciso di intraprendere la stessa carriera del padre e di continuare a portare in pista l’immagine ed il suo ricordo ripercorrendo i suoi passi e condividendo con lui i suoi traguardi più importanti.

In passato, Stefano Domenicali, ex team principal Ferrari, presidente Lamborghini ha precisato che a Mick gli sono serviti anni per trovare una dimensione propria. Ha sempre portato con lui la passione che gli è stata trasmessa da Michael cercando un’espressione propria, mostrandosi per come è lui.