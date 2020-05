Michelle Jenner, chi è la protagonista de La Cattedrale del Mare?

Chi è Michelle Jenner, l’interprete del personaggio di Mar Estanyol, protagonista della fiction spagnola di Canale 5, La cattedrale del mare

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a Michelle Jenner, dall’infanzia in Spagna al percorso accademico, dal successo ottenuto con il doppiaggio e con vari parti sul set alla notorietà in Italia con “La cattedrale del mare”. Dalla vita privata con la sua famiglia fino ad arrivare alla sua vita sentimentale!

Chi è Michelle Jenner

Nasce a Barcellona, il 14 settembre del 1986, sotto il segno zodiacale della Vergine.

Appassionata di recitazione sin da piccola, frequenta gli studi di doppiaggio fin dall’infanzia. Non tutti lo sanno, ma la donna è riuscita a conquistare letteralmente il pubblico, diventando la voce spagnola di Hermione Granger, protagonista femminile della saga di Harry Potter.

L’attrice è diventata nota nel mondo dello spettacolo spagnolo in special modo per il personaggio di Sara Miranda, che la Jenner ha interpretato nella serie “Los hombres de Paco”. Un altro ruolo di rilievo è quello della regina Isabella la Cattolica, nell’omonima serie trasmessa anche su Rai Premium.

Infine, da giovane ha prestato la sua voce spagnola a Giosué, il bimbo protagonista del celebre film di Roberto Benigni, “La vita è bella”. Ora è protagonista della fiction di Canale 5, “La cattedrale del mare”, dove interpreta il personaggio di Mar Estanyol.

Vita privata e curiosità

La Jenner è figlia d’arte: i genitori hanno alle spalle, infatti, un’importante carriera nel mondo dello spettacolo. La madre è una ballerina e attrice, Martine Husson, mentre il padre è attore e doppiatore, Miguel Angel Jenner.

L’attrice ha anche un fratello maggiore, David Jenner, che fa, come lei, l’attore e il doppiatore.

Per quanto riguarda la vita sentimentale dell’attrice, non è chiaro se la donna sia fidanzata oppure single e ciò non può essere evinto neanche dal suo profilo Instagram.