‘La vita non è facile’: Michelle Hunziker: le lacrime del marito Trussardi, ecco cosa è successo dopo il post sui social

Michelle Hunziker preoccupa i fan con l’ultimo post sui social, ‘La vita non è facile per nessuno’, poi le lacrime del marito Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker è una delle showgirl più desiderate e amate del panorama televisivo italiano, per la sua professionalità, semplicità e ironia.

Attualmente la stiamo vedendo alle redini di ‘All Togheter Now’ il quale sta riscuotendo un buon successo tra il pubblico italiano, che lo segue con passione.

Poche ore fa la showgirl svizzera naturalizzata italiana, ha pubblicato un post sui social che ha catturato l’attenzione dei suoi fan. Le lacrime di Trussardi preoccupano gli utenti. Ma scopriamo maggiori dettagli.

Con il suo ultimo post sui social la sempre sorridente e solare conduttrice di ‘All Together now’, ha catturato l’attenzione dei suoi fan con un post diverso dal solito:

esordisce la moglie di Tomaso Trussardi, la quale a tal proposito invita chi la segue a non perdere mai il sorriso perchè aiuta a superare tutto, perfino i momenti più difficili.

La vita inoltre, continua, non è semplice per nessuno e le ‘prove arrivano a tutti indistintamente’, ciò nonostante siamo circondati sempre da qualcosa per la quale vale la pena sorridere.

Immediata la reazione del marito il quale commenta con delle lacrime. Cosa si cela dietro il commento di Trussardi? (l’articolo continua dopo la foto).

Le ‘lacrime’ di Tomaso Trussardi: il commento della Hunzinker stupisce i fan

Il commento lasciato dal marito ha non poco preoccupato i follower, che hanno pensato che lui o la coppia stia affrontando un periodo difficile.

Ciò chiaramente non viene specificato ne dalla showgirl svizzera ne dall’imprenditore.

Ma a quel punto senza troppe spiegazioni Michelle Hunzinker riprende il marito, dicendogli di smettere di ‘piangere’ e di sorridere, e farsi esempio e portavoce del suo messaggio di positività e speranza.

Ecco il post pubblicato dalla conduttrice di ‘All Togheter Now’ poche ore fa sui social: