Michelle Hunziker in mutande, si strappa il vestito in diretta: la Tatangelo costretta a coprirla

Michelle Hunziker in mutande, si strappa il vestito in diretta: la Tatangelo...

Incidente bollente in diretta per Michelle Hunziker. Il vestito si scuce improvvisamente durante la diretta. Anna Tatangelo costretta a coprirla.

Una diretta con sorpresa quella di All Togheter Now andata in onda lo scorso 11 Novembre. Incidente imbarazzante per la conduttrice svizzera.

Michelle Hunziker, amatissima e seguitissima sia sui social che in tv è stata vittima di un incidente bollente quanto imbarazzante durante l’ultima diretta del talent Show.

Tutto filava liscio, quando improvvisamente dopo essersi esibita insieme a Rita Pavone e Anna Tatangelo in Proud Mary, accade l’impensabile, il vestito si squarcia letteralmente. Le immagini fanno il giro del web.

C’è mancato veramente poco che la bella conduttrice svizzera rimanesse senza abito durante la diretta di All Togheter Now.

Il suo vestito infatti come raccontano i followers e le immagini diventate virali in queste ultime ore, si è strappato sulla schiena mostrando troppo:

‘Scusate nella foga si è completamente spaccato il vestito’

ha detto Michelle Hunziker al suo pubblico, dirigendosi verso il camerino.

Necessario l’intervento della cantante di Sora che è subito corsa a coprire lo squarcio dietro la schiena, prima che fosse troppo tardi

La conduttrice è andata così in camerino a cambiarsi ritornando sul palco con un meraviglioso abito nero e lungo.

Fa cambio d’abito e si alza la gonna: E’ uno slip bianco o un body

Prima della diretta del programma, Michelle Hunziker si è divertita facendo il classico tik tok che simula un ‘velocissimo cambio d’abito’, per mostrare ai suoi fan l’outfit scelto per la serata.

La conduttrice però nel volteggiare fa si che la gonna dell’abito, dallo spacco vertiginoso, si apra e ‘la mostri’ a tutti.

E se ‘domandare è lecito’ i fan più curiosi non hanno potuto fare a meno di chiederle se si trattasse di uno slip o di un body bianco.

La risposta non è chiaramente pervenuta agli interessati, decisamente in delirio per il video pubblicato dalla Hunziker.