Michelle Hunziker lontana dalle figlie piccole “È stato uno shock”

Michelle Hunziker, nostalgia per la lontananza delle loro figlie: la triste confessione della conduttrice svizzera sui social

Per motivi di lavoro Michelle Hunziker ha lasciato la sua casa per recarsi in Germania. In questi giorni, la conduttrice svizzera si è lasciata andare in una triste confessione sui social: nostalgia per la lontananza delle figlie.

Michelle Hunziker, confessione social

Uno dei volti più amati del piccolo schermo è, senza alcun dubbio, quello di Michelle Hunziker. Entrata giovanissima nel mondo dello spettacolo, la conduttrice di origini svizzere è riuscita a conquistare un’ampia fetta di pubblico non solo per la sua bellezza e il suo sorriso, ma soprattutto per il suo talento.

E’ molto attiva sui social e, anche se è in giro per lavoro o in vacanza, non smette mai di condividere con i fan tutto quello che succede, dai siparietti insieme a sua figlia Aurora Ramazzotti a momenti romantici con Tomaso Trussardi.

In questi giorni ad esempio è in Germania per motivi di lavoro. Lasciare la sua casa è stato traumatico per la showgirl: ecco il suo racconto sui social.

Il racconto della conduttrice svizzera

In questi giorni, Michelle Hunziker è lontana dalla sua casa ma il pensiero è sempre rivolto alla sua bellissima famiglia. La conduttrice svizzera è madre di tre splendide figlie: Aurora, nata dalla sua precedente relazione con il cantante romano Eros Ramazzotti e le piccole Sole e Celeste avute con l’imprenditore Tomaso Trussardi.

E durante il soggiorno il Germania, la showgirl ha condiviso un importante riflessione sull’amore. Dopo un lungo periodo passato a casa a causa del lock down ammette che oggi è difficile abituarsi al silenzio della camera d’albergo della città in cui si trova: