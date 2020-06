Il dettaglio imbarazzante sotto il bancone, Michelle Hunziker tradita dall’inquadratura a Striscia La Notizia

Striscia la Notizia, Michelle Hunziker tradita dalle scarpe: il dettaglio che non è passato inosservato al pubblico

Striscia la Notizia ha visto, negli ultimi mesi, alla conduzione del tg satirico gli eclettici Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Non sono mancate le risate, ma anche le polemiche, come quella scatenata sul web per il servizio su Giovanna Botteri. Adesso, Striscia la Notizia torna tra le tendenze per via di una foto diventata virale, che ha svelato un piccolo segreto di Michelle Hunziker…

La foto clamorosa

Sta per concludersi l’ultima edizione di Striscia la Notizia, il tg satirico che va in ogni in prima serata, tutti i giorni su Canale 5. Gerry Scotti e Michelle Hunziker, una delle coppie più collaudate dello show, saluteranno presto il pubblico di Mediaset.

In occasione delle ultime puntate del programma, l’account ufficiale della trasmissione ha postato una foto di loro della coppia, mentre si trova seduta sul bancone di Striscia.

Gerry Scotti sempre molto entusiasta e Michelle sorridente e bellissima. Indonna una camicia bianca e una lunga gonna nera, outfit che mostra tutta la sua bellezza.

Un piccolo dettaglio però non è sfuggito ai fan più attenti del programma…

Il dettaglio sulla Hunziker

Un piccolo dettaglio della foto non è affatto passato inosservato al pubblico più fedele alla trasmissione di Canale 5. Lo scatto è diventato virale in poche ore e non per quello che tutti si aspetterebbero.

La Hunziker appare in tutto il suo splendore, ma a tradirla ci penserebbero le scarpe! Attraverso le sue calzature, infatti, è visibile l’alluce valgo.

In realtà, non si tratterebbe di un vero e proprio segreto, dal momento che la conduttrice di Canale 5 e madre di Aurora Ramazzotti non lo ha mai voluto tenere nascosto.

La presentatrice ne parla spesso apertamente e fa ironia su questo suo piccolo “difetto”. In molti, su Twitter, non hanno potuto fare a meno di notarlo.