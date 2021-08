Michelle Hunziker, l’incredibile somiglianza con Aurora Ramazzotti in questa foto

Il rapporto tra la conduttrice e la figlia di Eros

Aurora Ramazzotti e la madre Michelle Hunziker hanno un legame davvero incredibile.

Le due compaiono spesso insieme sui social, in particolare su Instagram, dove sono protagoniste di storie e post che attirano l’attenzione di tutti.

Di recente, la madre Michelle Hunziker ha messo in imbarazzo la figlia, pubblicando uno scatto che la ritrae quando era appena tredicenne.

La piccola Aurora, all’epoca, era davvero identica alla madre da giovane. Lo scatto ha attirato l’attenzione di tutti e in poche ore ha fatto il giro del web.

L’incredibile somiglianza tra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Qualche tempo fa, Michelle Hunziker ha pubblicato uno scatto su Instagram che mostra l’incredibile somiglianza con la figlia Aurora.

Ecco cosa si legge nella didascalia della foto:

“E poi ho trovato anche questaaaaaaaa! Tenera Auri a 13 anni….notare le sopracciglia di Auri😅 erano come le mie prima che l’estetista “assassina” me le strappasse negli anni novanta…( poi non mi sono mai più ricresciute) 😱😱😱🤣🤣🤣 cucciola mia …ormai sei una Donna…❤️❤️❤️ #motherdaughter #love #family #goodvibes”

E in effetti gli utenti non hanno potuto non notare le sopracciglia di Aurora Ramazzotti, che fortunatamente adesso hanno un aspetto più gradevole.

Ma ecco la foto in questione:

Come potete notare, Aurora Ramazzotti è molto simile alla madre quando aveva la sua età.