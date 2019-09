‘Mi dissero che sarei morta’ Michelle Hunziker, il dramma, gli attacchi di panico e il percorso di guarigione durato 3 anni

Michelle Hunziker, racconta in una intervista a ‘Freeda’ di uno dei momenti più drammatici della sua vita e del suo percorso per ricostruirla: ‘Mi dissero che sarei morta’

Michelle Hunziker è una delle showgirl più apprezzate e stimate del panorama televisivo italiano.

La conduttrice di origine Svizzera, è stata di recente intervistata da ‘Freeda’, alla quale ha raccontato in una breve video intervista, quella che è stata la sua storia dall’arrivo in Italia quando aveva solo 17 anni, al suo matrimonio con Tomaso Trussardi, che l’ha resa madre di Sole e Celeste.

Una storia, quella della Hunziker, che nasconde delle insidie, ben nascoste da quel sorriso contagioso e quella simpatia, tratti del suo essere che l’hanno resa tra i volti della tv più amati.

Michelle Hunziker, il dramma nascosto per lunghi anni: ‘Mi avevano convinto che sarei morta’

Dopo aver brevemente parlato del suo difficile arrivo in Italia, a seguito del quale ha dovuto reinventarsi come modella, in quanto i suoi studi effettuati all’estero qui nel nostro paese avevano perso di validità.

L’intervista alla showgirl svizzera, si sposta su uno dei periodi più difficili della sua esistenza, risalenti a quando aveva solo 24 anni.

Come già noto, solo qualche anno fa, ha avuto il coraggio di raccontare di essere stata vittima per 5 lunghi anni di una setta, dalla quale è stato molto complicato per lei ‘liberarsene’.

Un segreto tenuto nascosto per anni anche alla sua famiglia e rivelato in primo luogo solo al suo attuale marito, Tomaso Trussardi:

‘mi ricordo ogni frazione di secondo di quel momento, che è durato cinque anni, e non sono pochi, soprattutto quando hai ventiquattro anni, perchè erano gli anni più belli da vivere’

esordisce cosi Michelle Hunziker, per poi rivelare quanto sia stato difficile uscire dal quel giro malato, soprattutto dopo le minacce di morte ricevute. Ma la sua voglia di vivere, prosegue, è stata più forte delle loro ignobili minacce:

‘Era tutto un percorso di purificazione di ogni tipo. Sai come sono le sette. Loro mi avevano convinta che io sarei morta. Mi avevano ricattato a morte, però talmente volevo liberarmi da li che ero pronta a morire’

Michelle Hunziker dopo la setta, ha sofferto per lungo tempo di ‘Attacchi di panico’

Liberatasi da un ‘sasso sul cuore’, continua la showgirl, ha dovuto fare i conti con attacchi di panico e la paura dopo la ‘violenza’ subita per quei lunghi 5 anni.

Un percorso di guarigione rivela la Hunziker durato ben tre anni, prima di tornare a vivere e rinascere più forte di prima:

‘e quindi mi è sceso proprio un sasso sal cuore quel giorno dopo aver messo giù il telefono e avendogli detto ‘Io non vi voglio mai più vedere’, E da lì sono rinata molto più forte. Ci sono voluti 3 anni di attacchi di panico’

poi ha concluso ironicamente dicendo: