Michelle Hunziker, 4 figlio in cantiere ‘Con Tommaso sesso senza precauzioni’: la confessione intima

Michelle Hunziker, 4 figlio in cantiere ‘Con Tommaso sesso senza precauzioni’: la...

Michelle Hunzinker ospite a #CR4 – La Repubblica delle Donne da Piero Chiambretti. La showgirl fa una confessione intima in diretta. Il sesso con Tomaso Trussardi

Durante l’ultima puntata di #Cr4 – La repubblica delle donne, andata in onda il 4 Marzo 2020, ospite la celebre Showgirl Michelle Hunzinker, che è intervenuta nel talk Show condotto da Piero Chiambretti, essendo portavoce dei diritti delle donne, lavorando in prima linea per la fondazone ‘Doppia Difesa’.

La fondazione in essere, aiuta oltre 2000 donne l’anno, ha rivelato tra gli applausi.

Durante l’intervista sfugge qualche dettaglio della sua vita intima con Tomaso Trussardi Scopriamo di più.

Michelle Hunzinker senza freni sulla sua vita intima con Trussardi

In quest’ultimo periodo la celebre showgirl è stata al centro di numerosi gossip relativi all’arrivo di un quarto bebè.

Gossip puntualmente smentiti dalla conduttrice di All Togheter Now, la quale a sua volta ha dichiarato proprio in merito:

‘Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura’

poi ha aggiunto:

‘Se arriva il quarto figlio va benissimo. Come fa uno a non volerne altri dieci?’

Michelle Hunzinker e la maternità

La showgirl svizzera ha inoltre parlato, di lei nelle vesti di madre, oltre a riferirsi ai ricorrenti gossip sulla sua presunta quarta gravidanza:

‘È una cosa bella essere mamma e il fatto che vogliono che io sia mamma. La gravidanza è un momento di beatitudine totale’

e ancora, molto emozionata mentre sullo schermo scorrono le foto delle sue figlie, ha raccontato alcuni aneddoti legati alla loro primo incontro dopo il parto:

‘Aurora appena nata era bellissima, aveva la boccuccia a forma di cuore. Sole è nata con un parto naturale, mentre Celeste era podalica e ho dovuto fare un parto cesareo’

e poi:

‘Quando nascono ti senti di aver raggiunto il massimo nella tua vita. Quando nascono tocchi l’Eden per un attimo’

ha concluso Michelle Hunzinker.