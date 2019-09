Michelle Hunziker, ubriaca lo tocca ‘Come ti permetti!’: scenata di gelosia per Tomaso al ristorante

La svizzera Michelle Hunziker non perde mai il suo sorriso ma questa volta qualcosa l’ha fatta davvero infuriare. Il racconto della conduttrice

Michelle Hunziker: svizzera e passionale

La tv italiana ormai non può più fare a meno della biondissima italo-svizzera Michelle Hunziker. Non solo perché è bellissima e con un corpo da urlo ma soprattutto perché è una donna e un’artista genuina e sempre spontanea che del suo sorriso e della sua positività ha fatto il proprio cavallo di battaglia.

Vederla arrabbiata o triste non è facile dunque, anche se ha vissuto dei momenti piuttosto duri in passato soprattutto a causa di una brutta storia con una setta di cui ha parlato in un libro pubblicato lo scorso anno “Una vita apparentemente perfetta”.

Michelle recentemente in un’intervista al settimanale Oggi svela di essere molto passionale e molto gelosa e racconta un episodio inedito che lo confermerebbe.

Durante una serata in un locale infatti avrebbe notato una ragazza, in stato di ubriachezza, che si avvicinava eccessivamente all’adorato Tomaso Trussardi da cui ha avuto le due piccole Sole e Celeste di 6 e 4 anni.

Michelle dunque si sarebbe avvicinata e come una leonessa avrebbe difeso il suo territorio:

Devo dire che Tomaso non mi dà motivo di essere gelosa, è un uomo serio, ma una sera a una festa una ragazza ubriaca era un po’ troppo incollata a lui e mi stavo innervosendo. Quando gli ha messo una mano sul ginocchio, non ci ho più visto,

così la bella svizzera sarebbe andata dalla ragazza e avrebbe sbottato :

sono andata da lei e le ho detto “ma come ti permetti di toccare mio marito?” e l’ho gentilmente accompagnata fuori dal locale. Forse Aurora ha preso da me.

Insomma la gelosia è il loro vero fuoco.

Nessuna crisi tra Michelle e Tomaso

Michelle ammette dunque di essere davvero molto gelosa e di non controllarsi, ma afferma che anche Tomaso lo è e a loro due sta bene così, in quanto la considerano una cosa normale.

“Il bello è che facciamo pace alla svelta”

Michelle approfitta dunque dell’occasione per smentire le voci di una crisi tra lei ed il marito che hanno imperversato sui giornali di gossip questa estate.

In alcune foto pubblicate da Diva e Donna infatti la Hunziker ed il marito sono immortalati durante una focosa lite in spiaggia e gli scatti hanno sollevato il dubbio che il matrimonio stesse passando un momento no.

“Abbiamo tanto riso per quella foto”

Sdrammatizza invece Michelle, spiegando che dalle foto il piccolo screzio sembrava effettivamente molto più serio e lei stessa si è rivista molto più arrabbiata di quanto fosse in realtà.

Niente crisi matrimoniale dunque ed i fan della Hunzìker sono contenti che la loro beniamina non venga distratta da eventi negativi alla luce del debutto in un nuovo programma molto atteso.

Michelle sarà infati al timone di Amici Vip, ideato da Maria de Filippi e nel quale la conduttrice italosvizzera darà di sicuro dimostrazione della grande passione che mette sia nella vota privata che in quella professionale.