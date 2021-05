Michelle Hunziker ricattata sui social: posta la chat privata e chiede aiuto

La conduttrice di Striscia La Notizia ha voluto mostrare la chat privata per mettere a conoscenza tutti i suoi fan del ricatto subito.

Pubblicare sui social delle foto può avere delle conseguenze. Michelle Hunziker l’ha imparato a sue spese. Ecco cosa è successo poche ore fa all’amata conduttrice di Striscia.

Usa i social spesso Michelle per raccontare la sua vita e più di rado il suo privato. Poco fa non ha potuto fare a meno di condividere con i fan una chat del tutto privata con una sua collaboratrice.

Michelle Hunziker ricattata dalla collaboratrice? Il post

La bellissima Michelle Hunziker è riusciva a fare tanta strada nel mondo della televisione per due motivo: una bellezza unica e una capacità innata nell’intrattenimento. La sua simpatia, il sorriso sempre pronto a prendere la scena sono state per lei delle armi vincenti.

Anche sui social il suo successo è notevole. Imparando in parte dalla figlia Aurora, una vera e propria influencer nel settore, Michelle condivide attimi di vita quotidiana, raramente familiare, con i fan.

Poche ore fa ha postato una bella foto, molto allega e fresca, che la mostra mentre è intenta a mangiucchiare una fetta di anguria, un frutto piuttosto allettante quando le temperature iniziano lievitare troppo.

Michelle ricattata dopo la foto

Dopo aver postata la foto le è arrivata, da parte di una sua collaboratrice, un messaggio molto divertente. La Barenchi, com’è solita chiamarla Michelle, le ha chiesto di portare l’anguria in camerino con un piccolo ricatto: se non lo fa, Michelle sarà sola in camerino e dovrà provvedere lei al trucco e parrucco.

Ma ovviamente la Barenchi scherza con la conduttrice, che ormai per lei è un’amica. La chat privata condivisa ha sicuramente strappato un sorriso a tutti i fan dell’ex moglie di Eros Ramazzotti.