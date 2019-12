Michelle Hunziker, la dolce attesa del quarto figlio: la speranza del maschietto ‘Tra un po’ chiuderò i battenti’

Michelle Hunziker una nuova gravidanza? La bellissima conduttrice di All Together Now confessa al settimanale Chi: “Sarei felicissima”

La bellissima conduttrice svizzera ormai italiana per eccellenza Michelle Hunziker, parla della sua bellissima famiglia e di un eventuale figlio. La bella Michelle infatti intervistata dal settimanale Chi, ha parlato della possibilità di avere un quarto figlio.

Michelle Hunziker e la famiglia

La bella conduttrice di All Together Now torna a far parlare di nuovo di lei, questa volta però per una presunta gravidanza. La bella Michelle come sempre però torna a smentire che al momento non c’è nessun fagiolino in arrivo. La stessa infatti ha confessato che ama profondamente la sua famiglia, con le tre e bellissime bambine e il suo amato marito Trussardi. La stessa mostra la sua felicità e la sua gioia anche tramite social dove ringrazia sempre per avere una famiglia cosi bella e serena come la sua.

La stessa però non vieta la possibilità che questa bellissima famiglia possa allargassi con un quarto figlio:

“Vedremo… intanto ho tre figlie meravigliose. Se dovesse arrivarne un quarto, sarei felicissima, altrimenti va benissimo così. L’unica cosa certa è che tra un po’ chiuderò i battenti

Confessa al settimanale Chi

Michelle e l’amore per le sue bambine

La bella Michelle nonostante l’età molto giovane, ha già una bellissima famiglia, la prima la bellissima e bravissima Aurora avuta dalla precedente relazione con Eros Ramazzotti. Aurora è nata proprio quando Michelle era molto giovane, oggi infatti compie 23 anni, poi la bellissima Sole che invece ne ha 6 e la piccola celeste di soli 4 anni.

La conduttrice ha un bellissimo rapporto con tutte e tre le figlie, ma quello con Aurora è speciale. Come ha sempre ribadito Michelle, Aurora è stata da sempre la sua forza.

Inoltre Michelle parla anche del suo sogno nel cassetto, ovvero quello di realizzare un programma tutto suo. Pare infatti che la Hunziker abbia in serbo un programma condotto solo da lei :