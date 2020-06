Michelle Hunziker incinta del 4 figlio: l’annuncio in diretta TV, l’indiscrezione sul sesso

Michelle Hunziker in attesa del quarto figlio: lo scoop di Jonathan Kashanian in diretta a “Detto Fatto”

Che Michelle Hunziker sia incinta per la quarta volta è una voce che si rincorre da tanti anni oramai. Durante la diretta del noto programma di RAI due ‘Detto Fatto’, Jonathan Kashanian ha lanciato uno scoop sulla nota conduttrice: pare che sia di nuovo in attesa, ecco le sue parole.

Michelle Hunziker in attesa del quarto figlio?

Come ogni pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Detto Fatto, programma di RAI Due condotto da Bianca Guaccero. La trasmissione è incentrata sulla risoluzione di una serie di problemi post dai telespettatori in svariati campi come la salute, il benessere, la cucina e molto altro.

Vi è anche la rubrica interamente dedicata alle notizie di gossip curata da Jonathan Kashanian. E proprio nella puntata di ieri, il conduttore italo-israeliano ha lanciato una notizia bomba su Michelle Hunziker.

Lo scoop di Jonathan

Una puntata in cui non sono mancate notizie di gossip sui personaggi del mondo dello spettacolo. E proprio chiacchierando di Aurora Ramazzotti, Jonathan ha lanciato un scoop che riguarda sua madre:

“Io non faccio mai queste cose in tv, perché non mi occupo di gossip e non dirigo un giornale. Ma leggendo e bazzicando in ambienti un po’ importanti, dove si sanno le cose un po’ prima, ho ricevuto una notizia dell’ultima ora, che nessuno mi ha ancora smentito. “

Il conduttore ha poi aggiunto:

“Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio! Lei mesi fa aveva smentito ma ora pare che sia vero. E brava Michelle! Oh però sforna come il pane”.

Per ore, la notizia non è stata confermata o smentita dalla diretta interessata.

