Michelle Hunziker, quarto figlio a 43 anni ‘Non sono più giovanissima’: la verità sulla gravidanza

Purtroppo anche se la voglia di diventare mamma c’è, Michelle Hunziker è consapevole delle difficoltà dei suoi 43 anni

Si vocifera da molto tempo che Michelle Hunziker potrebbe essere di nuovo mamma. La showgirl ha tre figlie, Aurora la più grande avuta dal primo matrimonio, Sole e Celeste avute dal suo attuale marito Tomaso Trussardi. Ma entrambi hanno intenzione di avere un altro figlio?

Michelle rivela le sue intenzioni sulla gravidanza

A rispondere è stata la diretta interessata al Corriere della Sera, durante una diretta Instagram

“Un figlio? Per il momento no, do la priorità alla famiglia, sono già mamma di tre splendide figlie, le più piccole mi danno da fare fisicamente perché sono pieni di vitalità mentre la grande, ha 23 anni e mi dà da fare di cuore e di testa. Poi io ho 43 anni, non sono giovanissima, se viene ben venga…”

Insomma, non si esclude che potrebbe arrivare un nuovo membro della famiglia.

Nella stessa occasione ha anche parlato del caso Giovanna Botteri. La giornalista inviata in Cina durante la Pandemia si era ironizzato sull’aspetto fisico e sul look, durante un servizio su striscia la notizia doppiato proprio da Michelle.

Minacce in famiglia: il commento di Michelle

La conduttrice è stata quindi bersaglio di coloro che hanno difeso la giornalista della RAI.

“Sono rimasta sconvolta dalla quantità dalla quantità delle offese e cattiverie, anche minacce di morte a me, alla mia famiglia, a mia figlia Aurora.”

In suo soccorso è accorsa la stessa Giovanna Botteri, che grazie ad un suo video è riuscita a calmare i leoni da tastiera. Per ritrovare la quiete è tornata in vacanza, scegliendo i luoghi della sua infanzia. Il posto che la legava all’Italia era la Romagna