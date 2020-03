Michelle Hunziker in quarantena ‘Contatti col conduttore contagiato’: potrebbe avermelo trasmesso Piero

La conduttrice di Striscia la notizia, è in quarantena dopo essere stata a contatto col celebre conduttore Mediaset, positivo al Covid-19

Michelle Hunzinker è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano, per la sua semplicità e sagace ironica.

In queste ultime settimana come tutta la popolazione è in quarantena insieme alla sua famiglia in rispetto dello Stato d’Emergenza decretato dal Governo Italiano, data la pandemia da Coronavirus attualmente in atto.

La tensione in casa Hunzinker-Trussardi, è però più fitta essendo stata in contatto la presentatrice con un conduttore risultato ultimamente positivo al Covid-19 e sarebbe secondo le indiscrezioni di Dagospia ricoverato in Ospedale. Scopriamo maggiori dettagli.

Michelle Hunzinker in quarantena

La conduttrice svizzera naturalizzata italiana, come è noto è stata presente all’ultimo appuntamento andato in onda de la Repubblica delle Donne, condotto da Piero Chiambretti.

Solo ieri è giunta in redazione la notizia diffusa da Bollicine Vip e Dagospia, secondo cui il presentatore e sua madre Felicita sarebbero ricoverati Ospedale San Mauriziano di Torino per esito positivo del tampone per il Covid-19.

Michelle positiva al Coronavirus?

Secondo le ultime indiscrezioni, fortunatamente Michelle Hunzinker non risulterebbe positiva al Coronavirus mentre secondo gli ultimi aggiornamenti le condizioni di salute di Piero Chiambretti e di sua madre sarebbero stazionarie.

Nel frattempo la conduttrice insieme alla sua famiglia si rende protagonista di divertentissimi video-documentari sulla quarantena affrontata dalla famiglia ‘Trunzinker’ regalando un pizzico di leggerezza in queste ore tese.

Tutto, senza perdere l’occasione di sensibilizzare chi la segue a seguire attentamente le regole imposte dal Governo al fine di uscire al piu presto da questa drammatica situazione.

Ecco uno dei video presenti sul canale social della conduttrice: