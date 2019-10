Michelle Hunziker sta male: imbottita di farmaci, problemi di salute a poche ore da Amici Celebrities

Michelle Hunziker, problemi di salute a poche ore dalla diretta di ‘Amici Celbrities’. Le stories su Instagram preoccupano i fan

Michelle Hunziker è una delle showgirl più applaudite e apprezzate del panorama televisivo italiano.

Attualmente la stiamo vedendo alle redini di ‘Amici Celbrities’, la versione Vip, del serale più acclamato prodotto da Maria De Filippi, Amici, che questa sera, mercoledì 23 Ottobre andrà in onda nella sua puntata finale.

A poche ore dall’ultimo appuntamento del Talent Show, la conduttrice svizzera ha allarmato i suoi fan con alcune Instagram Stories, in cui rivela il sopraggiungimento di alcuni problemi di salute. Scopriamo di più.

Michelle Hunziker ‘Imbottita di farmaci’

Qualche ora fa, la conduttrice di ‘Amici Celebrities’ ha preoccupato i suoi fan con alcune Instagram stories in cui è visibilmente provata a causa di alcuni problemi di salute sopraggiunti malauguratamente a poche ore dalla diretta del Talent.

Michelle Hunziker, è raffreddata ed è rimasta senza voce , e attualmente sta ricorrendo a tutti rimedi possibili affinchè possa recuperarla. Dai fumenti, ai rimedi naturali come zenzero e limone sino ad una marea di farmaci appositi.

Nonostante le sue condizioni di salute, fortunatamente non di grave entità si è mostrata ai suoi fan col sorriso e carica per questa ultima puntata di ‘Amici’ versione Vip.

Ultima puntata di Amici Celebrities: chi conquisterà il trofeo?

Questa sera in prima serata su Canale 5, come già accennato andrà in onda l’ultima puntata dell’applaudito ‘Amici Celebrities’.

Chi sono i vip a contendersi il Trofeo? Si tratta dei grandi Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese i quali si batteranno a suon di grandi successi della musica italiana. Chi vincerà? Lo scopriremo questa sera sintonizzandoci su Canale 5 alle 21.20.

Nel frattempo ecco alcuni frame delle Stories pubblicate dalla conduttrice qualche ora fa che documentano, l’indisposizione di Michelle Hunzinker: