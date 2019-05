Michelle Hunziker grida “Aiuto!”: resta bloccata in auto prima della puntata di All Together now

Michelle Hunziker, paura prima di andare in onda con All together now: bloccata in auto chiede aiuto, ecco cosa è successo

Un Muro quello di Michelle Hunziker che conta ben 100 giurati, la musica e più di 50 concorrenti cantanti,1 solo vincitore…Il 16 maggio 2019 ha debuttato in Italia “All Together Now”, lo show musicale all’insegna della buona musica, quella che unisce, quella che emoziona intere platee.

Il programma, partito nel gennaio dello scorso anno sulla rete inglese BBC One, ha ottenuto da subito un successo inaspettato: in poco più di un anno si è affermato come il format più venduto nel mondo nel minor periodo di tempo. Un record, insomma. Un record assoluto. Michelle però prima della puntata, questa volta, ha avuto un piccolo incidente di percorso.

Michelle Hunziker resta bloccata in auto prima della puntata

Al timone della conduzione delle 6 puntate della versione italiana ci sarà una scoppiettante Michelle Hunziker. A J-Ax toccherà il ruolo di presidente d’eccezione di una giuria composta da ben 100 personaggi esaltanti e competenti, che comporranno, come tasselli o mattoncini, un vero e proprio Muro Umano come non si era mai visto prima nei palinsesti. Tra i giudici del Muro cantanti e volti noti e tantissimi altri professionisti del mondo dello spettacolo.

Alta Tensione per Michelle a ridosso della seconda puntata di All Together Now, trasmissione di successo in onda su Canale 5 giovedì 23 maggio. Pare che, a poche ore dal via della puntata, la conduttrice si sia trovata in mezzo ad una strada mentre grandinava in modo pericoloso. Michelle, nel video che ha pubblicato lei stessa su Instagram, appare piuttosto spaventata, arrivando ad urlare:

“Aiuto”

Michelle Hunziker riesce a risolvere la situazione

La condizioni metereologiche, insomma, pare che non siano state proprio a favore della conduttrice. La Hunziker si è goduta la puntata di All Together Now, che, come sempre, accoglie artisti di grande spessore come J-Ax, capitano del muro umano dove campeggia la giuria composta da 100 esperti del settore.

Inoltre, dopo i momenti di tensione dovuti alla grandinata, la Hunziker si è concessa una cena all’insegna del romanticismo insieme al suo Tomaso, il tutto pubblicato sul suo profilo Instagram