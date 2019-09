Michelle Hunziker annuncia il parto in diretta ‘Il miracolo della vita’: grande emozione per la conduttrice

Michelle Hunziker annuncia il parto in diretta ‘Il miracolo della vita’: grande...

Michelle Hunziker non poteva non condividere con i fan un’emozione così forte. Quando ha saputo della sua gravidanza, ha scelto di mostrarlo ai fan

La conduttrice di Striscia la Notizia Michelle Hunziker ha deciso di condividere con i suoi fan un video molto emozionante e tenero che mostra i momenti del parto a cui è stata presente.

Una stagione piena di novità per Michelle Hunziker

La bella conduttrice svizzera Michelle Hunziker è attualmente imoegnata nella conduzione della storica trasmissione di informazione satirica Striscia La Notizia insieme ad Ezio Greggio con il quale riesce a creare numerosi momenti esilaranti e divertenti.

Presto la vedremo inoltre al timone del serale Amici Celebrities come previsto dopo la prima puntata condotta da Maria De Filippi, che ha chiamato di persona Michelle per comunicarle questa importante notizia che comporta una grande sfida e una grande opportunità.

Infine a novembre ritornerà il programma campione di ascolti dello scorso anno All Together Now insieme al cantante J-Ax.

Molti impegni lavorativi dunque ma Michelle trova anche il tempo per godersi i suoi affetti: è sempre sorridente e con grande voglia di condividere i bei momenti che vive nella quotidianità con le piccole Sole e Celeste, con il marito Tomaso Trussardi e con la prima figlia Aurora Ramazzotti simpatica e bella come la mamma.

Un video che la bionda presentarice ha postato sui social ultimamente l’ha emozinata a tal punto che ha voluto condividere subito il momento cosi particolare e bellissimo come quello di un parto.

L’emozione del parto in diretta

Nelle Instagram Stories di Michelle infatti è apparso un video in cui lei spiega quello che sta per mostrare:

“Sono veramente emozionata, oggi sono venuta a portare le mie bambine a fare la vendemmia, visto che è un’esperienza bellissima.

E c’è stato un regalo anche per me.”

Michelle e Tomaso amano molto portare le figlie infatti nella natura, e questa estate la Hunziker ha postato numerose foto della famiglia in montagna,sollevando anche alcune polemiche ambientaliste per aver colto dei fiori protetti.

Michele spiega poi che durante la visita alla fattoria didattica ha avuto la fortuna di assistere alla nascita di un vitellino e ha voluto mostrare questo momento che ha dichiarato essere “incredibile”

“Il mistero della vita! Questa mucchina ci ha messo 20 minuti a partorire.”

MIchelle è commossaed affascinata dalla fortuna di poter assistere ad un miracolo simile e non se ne perde un attimo:

“Questo è il momento della nascita, qui viene aiutata nella spinta finale”

La neomamma ha poi pulito e accudito il piccolo vitellino regalando a Michelle e alle sue bambine altri momenti di tenerezza e amore commoventi.

La bella Michelle è dunque anche una donna molto sensibile e molto materna, come si vede dal bellissimo rapporto che ha con le sue figlie e dalla voglia mai nascosta di allargare ulteriormente la famiglia con il suo amore Tomaso.

Chissà se questo video sarà di buon auspicio per altre belle notizie in arrivo per Michelle!