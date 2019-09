Michelle Hunziker com’è veramente nel privato? La conduttrice di Strisica La Notizia nasconde un’ossessione che non tutti conoscono

Una nuova edizione del bancone satirico di Striscia La notizia è alle porte e quest’anno come gli altri, a condurre il giornale satirico è l’immancabile Ezio Greggio e la bravissima Michelle Hunziker.

Ezio Greggio frecciatina a Michelle Hunziker

Ormai l’arrivo di Striscia La notizia su Canale Cinque è quasi alle porte. I conduttori ufficiali, come quasi ogni anno, sono la fantastica coppia Ezio Greggio e Michelle Hunziker. I due conduttori, sono molto in sintonia e la prima volta che hanno debuttato insieme su Canale Cinque è stato proprio nel 2004.

I conduttori sono infatti molto in sintonia tra loro e spesso e volentieri i teatrini sono molto apprezzati dal pubblico a casa e in studio. Ma a quanto pare tra i due, oltre ad esserci un profondo rispetto, pare che Ezio si sia divertito in passato a prendere in giro la bellissima Michelle, per un ossessione che tiene nascosta al pubblico e ai suoi fan.

Michelle Hunziker, maniaca delle pulizie

Secondo quanto raccontato da Ezio Greggio, la bellissima conduttrice avrebbe una piccola mania che tiene ben nascosta ai fan. Pare infatti che Michelle, a detta di Ezio, sarebbe una vera ossessionata delle pulizie di casa:

“A Michelle darei un Tapiro per la pulizia di casa. – confessa Ezio in una intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni – Il suo non è un appartamento, è una clinica, da lei devi vestirti come in sala operatoria: mascherina, cuffietta, camice, guanti.

Il conduttore e collega della svizzera rivela:

Una sera sono inciampato su un vaso di fiori all’ingresso così avevo le scarpe piene di terra: ho saltellato sul divano, sul tappeto, in cucina finché Michelle non mi ha cacciato e ha chiamato… la pulizia!”. Di contro la biondissima conduttrice rilancia: “A Ezio darei il tapiro perché ha il coraggio di andare ancora in onda!”

Insomma un grande battibecco, ma sempre un grande rispetto tra i due. Purtroppo i due condurranno solo poche puntate insieme, dal 23 Settembre al 5 Ottobre, poi a rimpiazzare la bela conduttrice svizzera sarà Enzo Iacchetti.