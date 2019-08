Michelle Hunziker allontana bruscamente il marito Trussardi in spiaggia: lite furiosa davanti a tutti- Foto

La bellissima conduttrice di Striscia La Notizia ha un carattere molto peperino. Michelle Hunziker questa volta è stata beccata dai paparazzi durante una lite

Anche gli amori più belli sono litigarelli. Nel caso di Michelle Hunziker assistiamo ad un litigio davvero molto forte, ma chiaramente sempre nei limiti del civile. Quanto più si ama, tanto più c’è passione e ardore nel discutere. Michelle ama tantissimo il suo Tomaso e quando non hanno punti di vista in linea finisce sempre così, ma poi fanno sempre pace.

Michelle Hunziker lite furiosa col marito Trussardi

La bellissima Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi trovano anche il tempo di litigare tra un tuffo e l’altro, ma questo ovviamente è la routine di tutte le coppie, soprattutto quelle che si amano. Nelle foto pubblicate da Diva e Donna la conduttrice e il marito vivono un’accesa discussione, con tanto facce nere e gesti scattosi. E’ Tomaso a fare il primo passo e a riavvicinarsi, ma Michelle fa la difficile – com’è giusto che sia- a lo allontana via. Sotto l’ombrellone torna la quiete, ma non il buonumore.

E’ abitudine vederli sempre insieme con grandi sorrisoni, ma con questi piccoli frammenti catturati dai paparazzi si umanizzano: anche Michelle e Tomaso hanno alti e bassi. Un acceso battibecco che è stato riportato da tutti i giornali più importanti.

In passato Michelle l’aveva chiarito:

“Che rapporto è quello in cui non ci si scontra?”

Con queste parole, in passato, la conduttrice ha ammesso di essere molto gelosa del suo bel e ricco maritino.

Michelle e Tomaso si amano moltissimo

Nonostante tutto però il loro rapporto è solidissimo. Trussardi spesso fa perdere le staffe alla Hunziker ma forse nemmeno consapevolmente, come la gran parte degli uomini. Lui poi reagisce come sempre prima si difende, poi cerca di calmarla e fare pace.

Ma Michelle in quanto donna non si arrende facilmente e aspetta qualche riscatto. Ogni famiglia felice vive attimi come questi, bisognerebbe stupirsi se non fosse così.