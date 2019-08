Michelle Hunziker il gesto illegale ‘Deve essere multata’: il web insorge contro la conduttrice

Michelle Hunziker, il suo gesto scatena il popolo del web:“Meriterebbe una multa”, ecco cosa ha fatto la conduttrice svizzera

Sono giorni di pieno relax per Michelle Hunziker che sta trascorrendo le sue vacanze in montagna insieme alla sua famiglia. Una Ig stories della conduttrice svizzera ha scatenato il web, per quale motivo?

Michelle Hunziker: vacanza in montagna

Senza dubbio, Michelle Hunziker, è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. E’ riuscita a conquistare i fan grazie non solo alla sua disarmante bellezza ma anche per il sua bravura e il suo bellissimo sorriso contagioso. Dopo un anno ricco di impegni televisivi, l’ex moglie di Eros Ramazzotti si è concessa qualche giorno di relax in montagna. Con lei, suo marito Tommaso Trussardi, le due bambine Sole e Celeste e una sua cara amica, l’attrice Serena Autieri.

Sul suo account Instagram, la conduttrice svizzere ha condiviso con i suoi fan la sua avventura sulle Alpi. Nelle ultime stories, ha condiviso con i follower un momento di pura adrenalina della sua vacanza: l’arrampicata su una parete rocciosa. grazie all’utilizzo di attrezzature artificiali che consentono di agevolare l’escursione. Secondo quanto riportato da Leggo, ad alcuni utenti più attenti non è sfuggito un dettaglio che ha scatenato non poche polemiche in rete.

Il gesto che fa infuriare il web

Il volto di Striscia La notizia è in vacanza a San Cassiano e ha deciso di documentare le sue nuove avventure. Tra queste, una adrenalinica scalata sulle montagne, dove la conduttrice confessa di aver avuto un pò di paura ma è stata comunque un’esperienza bellissima:

“Cercate adrenalina allo stato puro??? Eccola qui… Provateci… (sempre con guide fidate e abbigliamento tecnico!) È un’esperienza incredibile che ti mette a contatto con la natura!”

Al termine della sua scalata ha colto una stella alpina, ovvero un fiore protetto. Non è possibile raccoglierlo per salvaguardare l’ambiente. Ecco il commento di un utente: