Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, un amore giunto al capolinea? ci pensa la conduttrice a rispondere alle varie voci sempre più insistenti, che vogliono la coppia in crisi.

Michelle Hunziker parla divertita del gossip che si è creato attorno al suo matrimonio che dura ormai da sette anni con Tomaso Trussardi: scopriamo cosa ha rivelato.

Michelle Hunziker, fa chiarezza sulla sua vita sentimentale

Oggi, 5 agosto 2021, è uscito il settimanale “Oggi” con all’interno l’intervista alla conduttrice svizzera con cittadinanza italiana, Michelle Hunziker.

Lei ha parlato della sua famiglia e i suoi vari prossimi progetti lavorativi e non.

Ovviamente, non poteva non parlare del gossip che sta circolando in quest’ultimo periodo.

Si tratta proprio della sua relazione con Tomaso Trussardi, suo marito dal 2014.

La 44enne nata a Sorengo in Svizzera ha dichiarato:

“Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi. Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie”.

Sembra andare tutto a gonfie vele, infatti, a breve partiranno per le Dolomiti visto che Trussardi ama la montagna e ormai le loro estati sono sempre in luoghi molto freschi per sopportare il caldo.

Michelle Hunziker: tutti i suoi progetti

La Hunziker ha anche parlato dell’argomento pandemia, dicendo di aver deciso di vaccinarsi dato che Aurora Ramazzotti, sua figlia, è stata contagiata e lei quindi è stata a diretto contatto con il virus del Covid-19:

“Ognuno deve decidere in coscienza cosa è giusto. Io trovo corretto farlo e l’ho fatto. Quando parlo di ‘coscienza’ intendo proprio il pensare anche agli altri, alla famiglia, alla comunità“.

Inoltre, l’ex moglie di Eros Ramazzotti sta aiutando tantissime donne vittime di violenza, mettendo a loro disposizione quello che sta imparando in un corso di arti marziali che sta svolgendo:

“Non ti insegnano solo una ‘tecnica’ ma cambiano il tuo spirito, ti danno una forma di sicurezza che si rispecchia persino nel portamento“.

Ovviamente non possono mancare i suoi corsi di ginnastica sui social, “Iron Ciapet”.

Insomma sembra proprio che Michelle Hunziker ha raggiunto la beata serenità sia con i suoi impegni lavorativi e sia a livello sentimentale.

Leggi anche –> Michelle Hunziker ricattata sui social: posta la chat privata e chiede aiuto