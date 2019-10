Michelle Hunziker nei guai con la Polizia a Lugano ‘Problemi con i documenti’: la gag divertente sul web

Michelle Hunziker ama condividere il suo quotidiano con i fan. Questa volta, la conduttrice, però ha mostrato cos’è successo con la polizia svizzera

Una giornata veramente particolare per Michelle Hunziker che ha voluto condividere con tutti la sua quotidianità. La conduttrice ha mostrato, nelle sue stories, che ha avuto un incontro ravvicinato con la polizia svizzera. Non è la prima volta che Michelle condivide ciò che le succede (anche quando trovò un uccellino bisognoso di cure lo raccontò ai fan): Ecco cos’è successo veramente nelle ultime ore alla nota conduttrice.

Michelle Hunziker in Svizzera senza documenti

La bellissima Michelle Hunziker ha voluto condividere con i fan un’esperienza che avrebbe potuto avere conseguenze molto negative per lei se fosse stata vera. Ma si sa che la conduttrice svizzera ama scherzare con i suoi fan e ha messo in piedi uno sketch davvero molto divertente. Cos’ha raccontato? Ha rivelato che la sua intenzione era quella di andare a Lugano, in Svizzera.

Avendo fatto per anni su e giù, dalla Svizzera all’Italia, Michelle ha ironizzato sul fatto che alla dogana avrebbero potuto farla passare anche senza documenti. Ovviamente, le persone in macchina con gliel’hanno invitata a tirare fuori i documenti, conoscendoti la polizia svizzera che non si lascia scappare una mosca.

Michelle dimentica i documenti

La conduttrice finge di aver dimenticato i documenti a casa e una volta arrivata in Svizzera, a Lugano, viene interrogata da una vigilante. Anche questa volta è uno scherza che termina con Michelle che scappa dalla Polizia per evitare di finire nei pasticci per via del suo documento dimenticato.

La Hunziker ha un carattere molto goliardico e con la sua simpatia ha fatto divertire tutti i suoi fan. Una Michelle carica già di primo mattina e con la voglia di mettere il buon umore. Vedere i social con lei è un vero spasso.

Le persone del posto si sono prestate al gioco, come si può rifiutare una risata con Michelle? Impossibile resistere alla sua irrefrenabile e altamente contagiosa voglia di allegria.

Ecco le foto delle sue stories che raccontano la storia.