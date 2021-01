Michelle Hunziker sbotta in diretta, ‘nervosa e visibilmente incaz**ta’: incastrata dalla regia

Ecco cos’è accaduto dietro le quinte: l’episodio che coinvolge Michelle Hunziker sta facendo discutere.

Nei giorni scorsi è andato in onda lo spettacolo condotto da Roberto Bolle su Rai 1, dal titolo Danza con me.

Nel corso dello show si è verificato un avvenimento che ha coinvolto Michelle Hunziker, che successivamente il celebre ballerino ha reso pubblico.

Dopo l’affermazione di Bolle, sui social è esploso il giallo e i telespettatori hanno iniziato a indagare. Ecco cos’è accaduto!

La confessione di Roberto Bolle

Nei giorni scorsi, dopo lo spettacolo di Roberto Bolle su Rai 1, il celebre ballerino ha fatto una dichiarazione inedita sui social.

Dopo la messa in onda dello spettacolo con, tra gli altri, Vasco Rossi, Ghali, Diodato e Michelle Hunziker, Bolle ha fatto una confessione che riguarda proprio quest’ultima:

“Michelle visibilmente incavolata che mi sgrida nonostante io la ricopra di baci e abbracci…”.

Ecco cos’è accaduto

Il post di Roberto Bolle ha fatto esplodere il caso sui social. Un vero e proprio giallo che ha attirato l’attenzione dei curiosi.

La conduttrice svizzera è intervenuta chiarendo il mistero:

“Ma cosa ti stavo raccontando???? Ero proprio nervosa.”

A questo punto, è chiaro che Michelle non ce l’avesse con il ballerino, ma che si fosse fomentata per via di un racconto di cui non è noto il contenuto.

Danza con me di Roberto Bolle è stato un grande successo e ha ottenuto una media del 17% di share e un audience di quasi 4 milioni di spettatori.

Si tratta di un ottimo risultato per Rai. Roberto Bolle è sempre una garanzia per il palinsesto tv!