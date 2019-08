Michelle Hunziker cornuta, la conduttrice piange disperata con l’amica: il simpatico siparietto con l’Autieri

Michelle Hunziker ha fatto una storia davvero molto particolare in cui si è sfogata per l’assenza di suo marito, uscito con un suo amico. Ecco cos’è successo

Michelle Hunziker ha mostrato ai fan quel è stata la sua scelta: quella di passare le vacanze estive con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste sulle dolomiti, per una vacanza da trekking, ma non il giorno di ferragosto. Il 15, infatti, lei e l’amica sono rimaste sole.

Michelle Hunziker e le corna con l’Autieri

Michelle Hunziker sta passando delle bellissime vacanze in famiglia in montagna. Una vacanza alternativa che sta vivendo con tutta la sua sua famiglia. Tomaso Trussarsi, Michelle, Sole e Celeste sono una bellissima squadra. La montagna è davvero molto formativa, per questo.

La bellissima showgirl elvetica, il giorno dell’Assunzione, ha voluto fare gli auguri ai fan in modo davvero molto simpatico. La bella Michelle ha pubblicato una storia con Serena Autieri, e scherzano sull’assenza dei mariti e sulle corna che hanno in testa disegnate con un’app, trovano un modo originare per attirare l’attenzione e fare gli auguri di cuore ai loro followers.

Michelle e Serena con le corna da coyote

Nella scenetta, Michelle Hunziker e Serena Autieri, scherzano sulle corna da coyote, (funzione di Instagram), un modo originale per fare gli auguri ai fan in un’occasione così ‘commerciale’. Michelle sa sempre come distinguersi. Lei e la Autieri sono proprio una bellissima coppia. Infatti, i fan hanno apprezzato tantissimo le loro gag.

La conduttrice che tra poco renderà felice Maria De Filippi conducendo la versione vip di Amici, sa sempre come intrattenere i suoi fan. La sua autoironia col nel giocare con i doppi sensi delle corna e dei marito fuggiti via. Tante sue colleghe dovrebbero imparare da lei l’arte di prendersi in giro.