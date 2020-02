Michelle Hunzinker allarga la famiglia Trussardi: il maschietto è pronto, il lieto annuncio emoziona i fan

Poche ore fa Michelle Hunzinker ha fatto un lieto annuncio sui social. La conduttrice di All Together Now emoziona ed entusiasma i suoi fan con le sue Stories: ‘Oggi avrò il primo appuntamento’

Michelle Hunziker è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano.

Dopo aver festeggiato in grande stile il suo compleanno in Carnia è ritornata a far parlare di se con un lieto annuncio sul suo canale ufficiale di Instagram.

I fan sono entusiasmati all’idea. Di cosa si tratterà? Scopriamo di più

Michelle Hunziker, il lieto annuncio sui social

La moglie di Tomaso Trussardi ama condividere con la sua seconda e grande famiglia, i suoi fan la sua quotidianità privata e professionale.

Molto seguita sui social poche ore fa ha entusiasmato i social con un annuncio davvero speciale, ‘un primo appuntamento‘ che cambierà la vita della sua famiglia.

Michelle, la famiglia si allarga

Ebbene sì la famiglia Hunziker Trussardi sarebbe pronta ad allargarsi. Come racconta tra le sue Stories il cagnolino di famiglia Leone che ha ormai 4 anni sarebbe pronto per un appuntamento speciale con una cagnolina. Oggi infatti il primo incontro con la pelosetta e il padrone, amico della conduttrice.

La showgirl Svizzera naturalizzata italiana ha così rivelato di aver organizzato un date, con una bellissima e dolcissima cagnolina, la piccola Gilda.

Per Leone sarebbe scoccato il colpo di fulmine mentre lei invece a quanto pare si farebbe ancora desiderare.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi presto nonni speciali di tanti piccoli pelosetti?

Ecco una screen del post che ha emozionato i fan sui social:

Insomma, un bell’evento che Michelle non poteva che condividere con i suoi adorati followers. Ovviamente sono tutti felici di questo ‘primo appuntamento’ di Leone, sicuramente darà frutto a meravigliosi cuccioletti che Michelle probabilmente deciderà di donare agli amici.