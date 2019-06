Michelle Hunziker, il bacio ad un’altra donna in diretta: il video diventa virale

All Togheter Now, Michelle Hunziker bacio lesbo durante la puntata del talent show su Canale Cinque, ecco cosa è successo

Puntata scoppiettante quella di ieri sera di All Together Now il nuovo talent televisivo condotto dalla bravissima Michelle Hunziker e dal simpaticissimo J-Ax. Nella puntata di ieri infatti, si sono sfidati tantissimi ragazzi dalle voci stupende, che hanno fatto “tremare” il muro di All Together Now.

Una puntata davvero speciale quella di ieri, che ha visto protagonista anche la bellissima Antonella Lo Coco. La giovane cantante infatti, durante una performance è stata raggiunta dalla sua compagna di vita, Elisa, che di sorpresa è apparsa davanti ai suoi occhi.

Una serata davvero speciale per Antonella, che tra l’emozione e le lacrime ha annunciato finalmente le nozze con la sua fidanzata, suggellando il momento romantico con un dolcissimo bacio.

Michelle Hunziker il bacio di Antonella

La giovane Antonella, ospite come giudice al muro di All Together Now ha annunciato finalmente le sue nozze con la compagna Elisa. Nella puntata di ieri infatti, le due hanno finalmente annunciato che coroneranno il loro sogno, sposandosi e condividendo come ogni coppia, i piccoli gesti della vita quotidiana. Un momento davvero magico durante la puntata di All Together Now, accompagnato da un lungo applauso e dagli occhi lucidi e felici di Michelle Hunziker, visibilmente emozionata.

La stessa Antonella proprio poche ore fa, ha postato sui social, un biglietto scritto per la sua compagna, condividendo con i suoi fan l’emozione provata nella puntata di ieri:

“Buongiorno amore mio, che sia una giornata piena di positività. A stasera, ti amo”,

scrive Antonella alla sua compagna Elisa e poi aggiunge:

“quale modo migliore per cominciare la giornata. L‘amore che ci lega è fatto anche di questi piccoli, grandi gesti”

Michelle Hunziker le parole per Antonella

Nella puntata di ieri a All Together Now, la stessa conduttrice Michelle Hunziker ha annunciato lei stessa il matrimonio delle due giovani donne.La compagna di Antonella, infatti insieme alla redazione del programma, ha voluto fare una sorpresa alla fidanzata, presentandosi sul muro dei giudici, e sulle ultime note del brano è arrivata davanti ai suoi occhi baciando e abbracciando la sua compagna Antonella che ha esordito cosi:

«Ce l’avete fatta a farmi questa sorpresa»

Un momento davvero molto importante per le due che hanno finalmente dichiarato il loro amore davanti a tutta Italia. La stessa conduttrice Michelle Hunziker, visibilmente emozionata ha preso la parola e con gli occhi luci ha lanciato un messaggio molto forte all’Italia:

«Voi dovete essere felici. Voglio dire solo una piccola cosa: sicuramente molti a casa o in studio si saranno stupiti, viviamo ancora in una società piena di clichè, ci incalliamo nel pregiudizio. Noi qua ad All Together Now questa parola l’abbiamo bandita: è importante comunicare che l’amore non ha categoria, l’amore ha tanti colori come la musica. Auguri Antonella ed Elisa!».

Un messaggio molto bello quello di Michelle, che ha scatenato ed emozionato il pubblico a casa e sui social. Molti infatti sono stati i Tweet che hanno ringraziato la conduttrice per il discorso sull’amore e sui pregiudizi della società:

«Che bello, quando si festeggia l’amore è sempre bello», «Che bellissimo momento Antonella Lococo. Grazie Michelle Hunziker per le tue parole contro il pregiudizio», «Esattamente quando nomineranno la Hunziker ministro per le pari opportunità?».