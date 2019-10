Chi sono Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti? Legatissime mamma e figlia e volti noti nel mondo dello spettacolo italiano

Scopriamone di più sulle bellissime Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, mamma e figlia del mondo dello spettacolo italiano!

Chi è Michelle Hunziker

Michelle Yvonne Hunziker nasce a Sorengo, il 24 gennaio del 1977.

Esordisce come modella negli anni novanta con una provocatoria campagna pubblicitaria per la biancheria intima Roberta.

Dopo il matrimonio con il cantante italiano Eros Ramazzotti, viene notata da produttori italiani. Debutta nel programma italiano I cervelloni al fianco di Paolo Bonolis, ma ha successo anche in Svizzera sulla rete privata TV3, con il programma Cinderella.

Negli anni successivi, oltre a condurre trasmissioni per televisioni tedesche, conduce Zelig, Scherzi a parte, Paperissima, Striscia la notizia, e il Festivalbar 2002 e 2003.

Debutta anche come attrice, come protagonista della sit-com televisiva Love Bugs e in alcuni cinepanettoni. Nel 2007 conduce il Festival di Sanremo. Dal 6 al 10 febbraio 2018 ha condotto assieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino la 68º edizione del Festival di Sanremo.

Nel 2019 conduce su canale 5 la prima edizione dello spin-off di Amici di Maria De Filippi, Amici Celebrities ed è al fianco di Ezio Greggio in Striscia la Notizia.

Chi è Aurora Ramazzotti

Nasce il 5 dicembre del 1996 a Lugano, in Svizzera.

Figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora è il soggetto delle canzoni L’aurora e Quanto amore sei del padre e celebre cantante italiano.

Si diploma alla International European School di Milano, dopo di che si fa spazio nel mondo dello spettacolo conducendo la fascia quotidiana di X Factor Daily e nel 2018 Scommettiamo che? assieme alla madre.

La sua carriera prosegue con grandi novità e progetti futuri, sempre di grande spessore come piace a lei.

Curiosità e rapporto

Oltre alla figlia Aurora, avuta dalla relazione con il cantante italiano Eros Ramazzotti, Michelle ha altre due figlie, Sole e Celeste, nate dalla relazione con Tomaso Trussarsi.

Aurora, invece, oltre a Sole e Celeste, ha altri due fratelli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati dalla relazione tra il padre Eros e l’ex compagna Marica Pellegrini.

Aurora è impegnata sentimentalmente con Goffredo Cerza.

Sono una coppia spumeggiante, apparentemente differenti l’una dall’altra ma dal sorriso contagioso. Se sono legate? Una cosa sola, potremmo osare!