Michelle Hunziker accusata di pubblicità occulta: arriva la denuncia da un’associazione svizzera

Michelle Hunziker la bravissima conduttrice di Canale Cinque, accusata dal per pubblicità occulta, ecco cosa è successo alla svizzera bionda

Michelle Hunziker dure accuse contro la conduttrice

La bella svizzera Michelle Hunziker in questi giorni si trova in un momento molto particolare. La conduttrice infatti è stata accusata dall’associazione svizzero-tedesca di protezione dei consumatori, per pubblicità occulta. La conduttrice in particolare è stata accusata per alcuni contenuti pubblicitari che nei suoi post su Instagram non sono stati segnalati dalla conduttrice.

Ma la bella Hunziker non è l’unica ad aver ricevuto la denunciata dalla SKS, nell’esposto infatti ci sono anche altri personaggi del mondo dello spettacolo segnalati per la stessa cosa. Tra questi ci sia anche Roger Federer, Xenia Tchoumitcheva e la snowboarder Iouri Podladtchikov e Jolanda Neff.

L’accusa fatta dall’azienda si tratta proprio di sponsorizzazioni mostrati in alcuni video non segnalati dai diretti interessati. Ma questi non sono gli unici, molti influencer sui social network, hanno avuto gli stessi comportamenti della conduttrice.

A quanto pare però, non sembra essere la prima volta che succede questo. Le associazioni dei consumatori infatti sono alla ricerca di un sistema valido per identificare i post pubblicati sotto il giusto compenso delle aziende