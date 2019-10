Michelle Hunziker, addio a Striscia La Notizia, la conduttrice costretta a lasciare il TG satirico: il motivo della sua scelta

La conduttrice svizzera, Michelle Hunziker, è senza alcun dubbio uno dei volti più amati della televisione italiana. La sua bellezza, spontaneità e soprattutto il suo splendido sorriso hanno conquistato numerosi fan nel nostro Paese. Nelle ultime ore, circola in rete una notizia che vede protagonista proprio l’ex di Eros Ramazzotti: lascerà Striscia La Notizia, ecco il motivo.

Michelle Hunziker, addio a Striscia La Notizia

Trai volti più amati del mondo dello spettacolo vi è sicuramente quello di Michelle Hunziker. La moglie di Tommaso Trussardi è amatissima anche sui social network. La showgirl svizzera è nota al pubblico per la sua bellezza ma anche per la sua simpatia e il suo sorriso che ha conquistato davvero tutti. Da poco più di due settimane è tornato sul canale 5 il famoso programma di Antonio Ricci, Striscia La Notizia condotto da Michelle Hunziker e Ezio Greggio. Nelle ultime ore circola in rete una notizia che riguarda proprio lei: ha deciso di abbandonare la la 32 esima stagione del TG satirico.

A suo posto il collega, Enzo Tacchetti. Per quale motivo? Beh, pare che sia pronta per una nuova esperienza televisiva.

La showgirl svizzere ad Amici Celebrities

La moglie di Tommaso Trussardi lascerà la conduzione di Striscia La Notizia per condurre il talent show di Canale 5 dedicato ai VIP, Amici Celebrities. Maria De Filippi ha deciso di cedere il suo posto alla showgirl svizzera.

Pare sia stata anche confermata la nuova edizione di All Tagether Now, insieme a J-Ax. Una sfida musicale in tre fasi sottoposta alle valutazioni di ben cento giudici di gara andrà in onda a partire dall’anno prossimo.