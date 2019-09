Michelle Hunziker col pancino, su instagram mostra ai fan ‘le curve sospette’: il gesto contro le fake news

Michelle Hinziker questa volta ha voluto mostrare in prima persona il suo pancino. L’ironia sulle curve insolite evidenziate dal magazine

Più volte la conduttrice Michelle Hunziker ha raccontato che le piacerebbe avere un altro figlio, ma di aver comunque trovato una serenità e un equilibrio con le sue due piccole e la bella Aurora che ormai somiglia sempre più alla mamma. I giornali, spesso e volentieri però, usano queste sue dichiarazioni per fare notizie falsate.

Michelle Hunziker: il pancino contro le curve insolite

La conduttrice Mediaset, Michelle Hunziker, ha dovuto di nuovo combattere, con ironia, chi gioca sulle sue foto ipotizzando gravidanze basandosi solo su ‘curve insolite’.

Questo modo di apostrofare le curve naturali del corpo ha fatto insorgere in Michelle l’esigenza di chiarire cosa sono per lei le vere curve insolite. Anche se avesse messo su qualche chilo o se fosse incinta, le curve sarebbero naturali, non insolite come apostrofato sul giornale Diva e Donna che anche un po’ di mesi fa ipotizzò una sua gravidanza sulle stesse basi.

Così, divertendosi con la figlia Aurora e un pancino finto ha dimostrato cosa lei intende per curve insolite: Michelle ha fatto il modo di mostrarsi con una protuberanza davvero ‘insolita’. Ancora una volta ha dimostrato che a volte si possono smontare fake news anche col sorriso e divertendosi.

Michelle e Aurora sempre incinte

Per i magazine spesso, anche la figlia Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Basta poco, in fondo, per infondere il dubbio. Anche una maglietta più larga, degli abiti mom fit. Insomma, si gioca su tutto. Però ovviamente esagerare non va mai bene. E’ per questo che Michelle ha voluto, questa volta, smentire sui social dove sa che è molto seguita.

Le foto delle sue storie rendono perfettamente l’idea del mood della sua ‘denuncia’. Michelle Hunziker si distingue dalle sue colleghe proprio per la sua profonda leggerezza. Basti pensare alla lotta che porta avanti da anni contro la violenza sulle donne. Una presentatrice tutta d’un pezzo, ma con qualche curvetta insolita per i giornali.